Wanneer vliegen we naar werk met een jetpack op ons rug zoals in tekenfilm The Jetsons?

Vlammen spuwend vervoersmiddel op de rug in The Rocketeer.

Wat?

Een jetpack als persoonlijk vervoersmiddel.

Waar gezien?

In onder meer de sciencefictionfilm The Rocketeer, de klassieke tekenfilm The Jetsons en de Star Wars-serie The Mandelorian gebruiken personages jetpacks om zich te verplaatsen.

Hoe dichtbij zijn we?

Bind je jetpack vast op je rug en – zoef, bulder, grom – je vliegt binnen de kortste keren over alles en iedereen heen. Althans: zo gaat het in de sciencefictioncanon. En het leuke? Zo’n raketrugzak is allang geen fictie meer.

In 1984, bijvoorbeeld, opende een man met een jetpack op de rug de Olympische Spelen in Los Angeles. En met een variant die waterstralen uitspuwt in plaats van vlammen – en die je meestal onder je voeten bindt in plaats van op je rug – kun je tegenwoordig zelfs flyboarden, een watersport voor waaghalzen die sinds 2011, toen de eerste flyboarder het water op ging, steeds populairder is geworden.

De juiste vraag over jetpacks is daarom niet ‘wanneer bouwen we er eentje?’, maar: ‘waarom wordt-ie niet wat vaker gebruikt?’ Wie met moderne ogen kijkt naar de klassieke sciencefictiontekenfilm The Jetsons, waarin zelfs kinderen met een jetpack op hun rug naar school vliegen, voelt misschien een lichte teleurstelling. Hoe kan het dat de realiteit zo ver achterblijft bij de sciencefictionbelofte?

De belangrijkste reden dat we nog dagelijks in de file staan of ons in overvolle treinen naar het werk proppen, is simpel: jetpacks zijn helemaal niet zo praktisch als ze op het eerste gezicht misschien lijken.

Gebruik je een variant die vlammen uitspuwt, zoals in The Rocketeer, dan heb je in essentie een vlammenwerper op je rug. Je moet dan een behoorlijk hittebestendige broek aan, wil je na je raketrugzakritje landen op nog volledig functionerende benen.

En zelfs als je een andere – veiligere – manier van vliegen hebt bedacht, zit je nog met een energieprobleem. De rugzakvariant die bekend werd tijdens de opening van de zomerspelen in Los Angeles kan bijvoorbeeld hooguit een paar minuten mooie stunts uitvoeren. Daarna is-ie leeg. Naar school of werk vliegen gaat ’m dan niet worden.

Bovendien: energie die én goedkoop én efficiënt genoeg is om een mens dagelijks met een jetpack te laten vliegen, bestaat (nog?) niet. Benzine, kerosine en andere olievarianten schieten tekort, om nog maar te zwijgen van de extra impact die alle jetpackuitlaatgassen zouden hebben op ons klimaat.

Problemen genoeg, dus, maar er is nog iets belangrijkers. Want stel dat je al het voorgaande oplost, dat je energiezuinig, niet-vervuilend en economisch rendabel kunt jetpacken, dan nóg is het geen goed idee.

Het belangrijkste argument tegen de jetpack is namelijk de veiligheid. Fietsen en auto’s maken al vaak brokken, maar die vallen bij een ongeluk in elk geval niet letterlijk uit de lucht. Terwijl je bij het grootschalig gebruik van jetpacks gerust mag verwachten dat er met enige regelmaat iemand stuurloos naar de grond kukelt. Om nog maar te zwijgen van ongelukken waarbij mensen met jetpacks tegen helikopters, wolkenkrabbers of andere onaangename zaken aan vliegen. Laten we de raketrugzak voorlopig dus maar reserveren voor stunts, en niet voor ons dagelijks vervoer.