Wanneer reizen we slapend door de ruimte zoals in Alien of Passengers?

De slaapcapsule in de film Alien.

Wat?

Een winterslaap tussen de sterren, veilig opgeborgen in een capsule.

Waar gezien?

Of het nu in Alien is of in Planet of the Apes, in vrijwel elke sciencefictionfilm waar de mensheid (nog) niet sneller dan het licht kan reizen, vliegen ruimtereizigers ingevroren of in diepe winterslaap door het duister van de kosmos.

Hoe dichtbij zijn we?

Sla er de Hollywoodcanon op na, en je ontwikkelt al snel kosmische slaapangst. Of personages nu te vroeg wakker worden, waarna ze nooit meer levend hun bestemming kunnen bereiken (Passengers) of onderweg op een moordlustige buitenaardse levensvorm stuiten (Alien), met mensen die zich laten invriezen voor een lange ruimtereis loopt het zelden goed af.

Toch is slaapreizen wel degelijk handig als je lange ruimtetrips behapbaar wilt maken. Leg in een slaapcapsule je metabolisme (vrijwel) stil en je wordt onderweg nauwelijks ouder en hebt vrijwel geen voedsel nodig.

Dat is zelfs op aarde nuttig. Al slapend kunnen mensen bijvoorbeeld langer wachten op een donororgaan. En ook nu al brengen artsen patiënten bij onder meer hartchirurgie in een onderkoelde toestand, zodat de hersenen en overige organen het langer volhouden.

En dan zijn er nog de prikkelende anekdoten. Zoals die van Japanner Mitsutaka Uchikoshi die volgens de verhalen 24 dagen lang in leven bleef zonder eten of drinken, nadat hij in de sneeuw onderkoeld raakte en zijn lichaamstemperatuur daalde tot 22 graden Celsius.

In het lab boeken wetenschappers al voorzichtige slaapsuccesjes. Zo kreeg de Amerikaanse biochemicus Mark Roth het in 2005 voor elkaar om een stel labmuizen in winterslaap te brengen door ze waterstofsulfide te laten inademen, zo schreef hij destijds in vakblad Science. Helaas bleek diezelfde truc vervolgens niet te werken bij andere, grotere, dieren. Vervolgexperimenten met schapen en varkens mislukten, waarna geplande klinische testen op mensen werden afgeblazen.

Dan maar simpelweg de vriezer in, zoals bedrijven nu al aanbieden aan klanten die na hun overlijden willen voorsorteren op toekomstige technologieën die hen weer tot leven kunnen wekken? Voor zulk zogeheten cryonisme bestaat vooralsnog geen overtuigend bewijs - logisch ook, als je speculeert op nog niet-bestaande methoden. Je bij leven laten invriezen, is daarom voorlopig nog niet zo verstandig.

Met andere ideeën, zoals het vervangen van al het bloed door een handige chemische oplossing, is het in de loop der jaren overigens wél gelukt om grotere zoogdieren als honden en varkens enkele uren in een winterslaapachtige toestand te houden. Maar met mensen wil het nog altijd niet vlotten.

In 2014 probeerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa het onderzoek daarom eens verder aan te zwengelen. Hun aankondiging, begeleid door beelden van slaapcapsules uit sciencefictionfilms, oogde beloftevol, en twee jaar later zagen winterslaapoptimisten in hun resultaten de eerste aanwijzingen dat het wel goed zou komen. De onderzoekers presenteerden de eerste rudimentaire ontwerpen voor echte slaapcapsules en stelden dat winterslaapexperimenten bij astronauten mogelijk moeten zijn.

Toch zijn veel resultaten bij nadere beschouwing wat minder rooskleurig dan gedacht. Zo vertelde bioloog Kelly Drew vorig jaar tegen The Atlantic dat de winterslaapmedicijnen die zij had getest op ratten succesvol leken te werken, totdat de lijven van die dieren al na twee weken winterslaap ernstige orgaanbeschadigingen bleken op te lopen. Niet bepaald een lekker vooruitzicht bij een jarenlange kosmische reis.