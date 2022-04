Wanneer kunnen we seks hebben met robots zoals in Westworld (en moeten we dat wel willen)?

Een bordeel vol seksrobots in de tv-serie Westworld. Beeld rv

Wat?

Erotische robots.

Waar gezien?

In onder meer de televisieserie Westworld en de speelfilm A.I.: Artificial Intelligence bestaan bordelen vol seksrobots die als twee druppels water op mensen lijken.

Hoe dichtbij zijn we?

Speelfilms, de bioscoop, de videoband, het internet, virtual reality… geregeld zetten mensen technologische vernieuwingen in voor seks.

Niet zo’n vreemde gedachte dus dat als we ooit robots maken die als twee druppels water op mensen lijken – overigens bepaald geen sinecure – we ze binnen de kortste keren zullen omtoveren tot erotische speeltjes.

Sommige bestaande sekspoppen zijn bovendien zodanig geavanceerd dat ze al wat weg hebben van futuristische seksrobots. In Berlijn is met het zogeheten Cybrothel daarom zelfs al een heus robotbordeel actief.

Neem nu de exemplaren van bedrijf Realdoll. Hun topmodellen bewegen nog niet als echte mensen, maar kunnen wel praten, grappen maken en zelfs poëzie voordragen. De koper kan ze fysiek helemaal naar wens inrichten. Van het geslacht, de exacte lichaamsbouw, huids- en haarkleur en ogen, tot allerhande subtiele uiterlijke verschillen in de vermoedelijk meest gebruikte openingen. Via een app is het zelfs mogelijk de ‘persoonlijkheid’ van zo’n robot in te stellen. Ook handig: gebruikte onderdelen kunnen na de daad in de vaatwasser. Prijskaartje van zo’n robot is minimaal een grove 4.000 euro, al loopt het in de praktijk afhankelijk van de gekozen opties al snel op tot boven de 10.000.

Klik rond op de site van het bedrijf, vol foto's van robots in expliciete poses, en het lacherige gevoel dat seks met robots kan oproepen krijgt al snel een verontrustend randje. Net eigenlijk als in de sciencefictionverhalen waarin deze futuristische erotiek al realiteit is.

Je kunt je immers afvragen wat het psychologisch met ons doet, wanneer we in de toekomst inderdaad levensechte gewillige seksslaven kunnen huren of kopen.

Academisch robotethicus Kathleen Richardson (De Montford University in Leicester), initiatiefnemer van de ‘campaign against sex robots’ (of, zoals zij het liever zegt: porn robots), maakt zich bijvoorbeeld zorgen om de verdergaande ontmenselijking van vrouwen, zo schreef ze in 2015 al eens in een vakartikel. En ook andere onderzoekers uitten in het verleden hun zorgen dat seksrobots het giftige idee kunnen voeden dat mensenlichamen niets meer zijn dan objecten om seks mee te hebben.

Niet iedereen denkt er zo over. Onderzoeker Kate Devlin van het King’s College in Londen, auteur van boeken over seksrobots en ethiek, vindt bijvoorbeeld dat we seks met robots letterlijk moeten omarmen. ‘Er is niets mis met seks hebben met een object dat niet menselijk is, dat een andere textuur heeft en dat anders beweegt’, zei ze in 2017 tijdens een TedX-presentatie. Devlin – en anderen – denken zelfs dat seksrobots therapeutische waarde kunnen hebben, door bijvoorbeeld te helpen bij de verwerking van seksuele trauma’s.

Uiteindelijk ligt het voor de hand dat mensen recente doorbraken in robottechnologie gaan gebruiken om letterlijk en figuurlijk aan hun meest basale trekken te komen. De vraag is daarom niet óf seksrobots er komen, maar wat we met ze aan moeten wanneer robotbordelen meer zijn geworden dan een opmerkelijke curiositeit.