Wanneer kunnen we onszelf waanzinnig slim maken door een pil te slikken zoals in Limitless?

Megaslim door een designerdrug in de film Limitless (2011). Beeld rv

Wat?

Een pil waarmee je geheugen perfect werkt, je brein sneller nadenkt en je creatiever wordt.

Waar gezien?

In sciencefictionfilm Limitless (2011) slikt hoofdpersonage Eddie Morra (gespeeld door Bradley Cooper) de designerdrug ‘NZT-48’ en wordt prompt megaslim.

Hoe dichtbij zijn we?

Laat een ding heel duidelijk zijn: de suggestie van Limitless dat mensen slechts 15, misschien 20 procent gebruiken van hun brein (de pil NZT-48 zou dat percentage opkrikken richting de 100) is pure onzin, zo schrijven wetenschappers keer op keer.

Toch is de mythe hardnekkig en blijft deze steeds weer opduiken in de populaire cultuur. Niet alleen Limitless, maar bijvoorbeeld ook een film als Lucy (2014), met Scarlett Johansson in de hoofdrol, gebruikt het als belangrijk plotelement. In het geval van Lucy levert dat overigens een verhaal op dat nog wel wat vreemder is dan Limitless. Zodra Johanssons hoofdpersonage – pas op, spoiler – honderd procent van haar brein kan gebruiken, heeft ze namelijk plots toegang tot de gehele vierdimensionale werkelijkheid. Ze kan daardoor onder meer door de tijd reizen en verdwijnt dan ook pardoes. Alleen haar kleding en computer blijven achter. Juist ja.

In werkelijkheid weten neurowetenschappers uit breinscans dat we alle delen van ons brein gebruiken. Logisch ook, want het zou van nogal wat verspilling getuigen als we zo’n gigantisch kostbaar orgaan onderhouden – het brein verbruikt tot wel 20 procent van onze lichaamsenergie – om het grootste deel vervolgens niet te gebruiken.

Onzinnige mythes daargelaten: kan het misschien niet toch, zo’n pilletje als NZT-48, om onze cognitieve vermogens wat op te krikken? Talloos zijn immers de voorbeelden van studenten die liters koffie en energiedrankjes verorberen in de hoop zich beter te kunnen concentreren tijdens een belangrijk tentamen? Is dat dan allemaal suggestie?

Of neem de lijsten met diëten die goed zouden zijn voor je brein – eet veel vette vis! Ontbijt elke dag met bosbessen! – die online en in allerhande zelfhulpboeken gretig de ronde doen. Er zijn wel aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat zulke etenswaren bijdragen aan een gezond brein, maar een uitgemaakte zaak is het nog lang niet.

Laat staan dat je er een wonderpil van kunt maken waarmee je per direct je IQ opkrikt. Sterker nog: overzichtsstudies zien geen enkele invloed op je cognitieve vermogens van vitamines en supplementen die je naast je reguliere voeding slikt. En hoewel wel degelijk blijkt dat sommige andere stoffen een heel beperkte invloed kunnen hebben op ons denken – slaapmedicijn modafinil, bijvoorbeeld – zijn de resultaten mijlenver verwijderd van wat je ziet in Limitless.

En dan brengt het slikken van medicijnen ook altijd nog risico’s met zich mee. Zoals psychiater Guillaume Fond het zei tegen het Amerikaanse weekblad Time: ‘Tot op heden bestaat er geen veilig medicijn dat de cognitieve vermogens verbetert van gezonde volwassenen.’

Moet je dit soort breindoping dan überhaupt willen slikken? Het antwoord van Limitless is in elk geval duidelijk. Daar komt hoofdpersonage Eddie er namelijk achter dat vrijwel iedereen die NZT-48 geslikt heeft in het ziekenhuis ligt, of… is overleden.