Wanneer kunnen we mensen klonen zoals in Orphan Black?

Klonen is heel normaal in Orphan Black.

Wat?

Exacte genetische kopieën maken van jezelf of van anderen.

Waar gezien?

Of het nu het klonen van Hitler is in filmklassieker – en boek – The Boys from Brazil (1978), of een handige methode om onderzoek te doen naar evolutie zoals in televisieserie Orphan Black of – ook heel gezellig – om reserveorganen te kweken zoals in film The Island (2005): in sciencefictionverhalen is mensen klonen heel normaal.

Hoe dichtbij zijn we?

De beroemdste kloon ter wereld is vermoedelijk schaap Dolly, in 1996 geboren uit niet één, maar drie moeders. Eentje leverde haar eicel, eentje haar dna (geplukt uit een uier) en eentje fungeerde als draagmoeder. Van die drie is alleen de tweede genetisch met Dolly verbonden. Of, sterker nog: ze zijn genetisch hetzelfde. Als kloon is Dolly immers een kopie van haar moeder, al zijn er net als bij genetisch identieke tweelingen ook heus verschillen.

Om Dolly te maken werden destijds 277 eitjes bevrucht, waaruit 29 embryo’s ontstonden. Van die embryo’s groeiden er slechts drie uit tot lammetjes en alleen Dolly overleefde de geboorte. In 2003 liet een dierenarts Dolly inslapen na een longontsteking. Haar opgezette overblijfselen staan tentoongesteld in het Scottish National Museum in Edinburgh. In 2016 noteerden biologen in het vakblad Nature Communications dat gekloonde schapen – er volgden er na Dolly meer – in principe gewoon gezond oud worden.

Zoals Dolly kun je ook mensen best klonen. Al in 2013 beschrijven onderzoekers in onder meer vakblad Cell hoe ze embryonale genetische kopieën maakten van menselijke patiënten. Embryo’s, overigens, in de medische zin van het woord: klompen cellen waar je zelfs met de grootste fantasie geen persoon in kunt ontwaren.

Het belangrijkste verschil met de creatie van Dolly is dat deze embryo’s nooit tot wasdom zijn gekomen. Ze werden gekweekt voor hun stamcellen, niet-gespecialiseerde cellen die later in andere typen kunnen transformeren, zoals hart- of niercellen. Zulke stamcellen zijn handig bij de behandeling van aandoeningen als Alzheimer en diabetes.

Wil je een volgroeide kloon maken, dan is dat op papier vervolgens eenvoudig. Je hebt dan, net als bij Dolly, bovenal een draagmoeder nodig.

Dat is het punt waarop de ethiek om de hoek komt kijken. Alleen al het produceren van embryo’s voor stamcellen voor onderzoek of medische behandelingen is een moreel netelige kwestie. In Nederland is het zelfs bij wet verboden.

En dan hebben we het nog niet eens over de vraag of je überhaupt wel identieke genetische kopieën van mensen wil creëren. Je overleden hond kun je laten klonen bij een commerciële instantie, maar je moeder of kind? Vrijwel iedereen voelt aan dat je dat niet moet willen, dat je daarmee een ongrijpbare ethische grens passeert.

Bovendien: voor je het weet open je inderdáád de deur naar dystopische scenario’s waarin mensen Hitler gaan klonen, of besluiten dat een eiland vol genetische kopieën een goed idee is, zodat je ze op gezette tijden kunt ontdoen van organen wanneer die van hun originelen beginnen te haperen.

Dat alles maakt van het klonen van mensen een zeldzaam verschijnsel: een sciencefictiontechnologie die allang kán, maar die we bij nader inzien toch liever niet willen uitproberen.