Wanneer kunnen we mensen en voorwerpen laten krimpen zoals in Ant-Man?

Miniatuurkinderen in comedyklassieker Honey, I Shrunk the Kids.

Wat?

Een apparaat waarmee je voorwerpen en levende wezens heel klein kunt maken.

Waar gezien?

Of het nu superheldenfilm Ant-Man is (met krimppak), of comedyklassieker uit de jaren tachtig Honey, I Shrunk the Kids (met krimpstraal), het idee dat je met een apparaat mens en dier veel kleiner kan maken zingt in de fictie al decennialang rond.

Hoe dichtbij zijn we?

Het maakt niet uit of het je handpalm is, een krantenpagina, een voetbal of een korreltje op het oppervlak van een planeet aan de andere kant van het heelal: als je er maar ver genoeg op inzoomt, ontdek je dat alles om ons heen gemaakt is van deeltjes. Van moleculen, atomen en nog kleinere ‘elementaire’ deeltjes, die je niet kunt opbreken in nog kleinere stukjes.

Dat is de natuurkundige werkelijkheid waar iedereen die een verkleinstraal wil bouwen mee te maken krijgt. Wil je een stuk papier verkleinen, dan kun je het rustig in stukjes scheuren. Maar het hele vel verkleinen, inclusief zinnen die erop geschreven staan, zonder deze op fundamentele wijze te veranderen... dat kan maar op één manier: door elk onderdeel dat een stuk papier tot een stuk papier maakt te verkleinen. Inclusief elk deeltje.

Het elektron, de quark, elk elementair deeltje heeft een vaste afmeting. Zulke deeltjes nog kleiner maken dan ze al zijn is, voor zover we weten, onmogelijk.

Over en uit dus, met de verkleinstraal als wellicht-ooit-haalbare gadget?

Voor we te vlugge conclusies trekken, eerst nog even dit. In 2018 schreef een groep wetenschappers in vakblad Science hoe ze erin geslaagd waren om voorwerpen te laten krimpen. Of, zoals de betrokken universiteit MIT schreef in het persbericht over dat onderzoek: ‘Het is nog niet helemaal het pak uit Ant-Man, maar dit systeem produceert 3D-structuren die eenduizendste van de afmeting hebben van de originelen.’

Het ging daarbij overigens nadrukkelijk om levenloze 3D-dingen en niet om levende wezens. De onderzoekers stopten de structuren tijdens het experiment in een hydrogel die wel wat wegheeft van het absorberende spul dat je in babyluiers kunt vinden. Die gel verzadigden ze met een vloeistof waarin moleculen zijn opgelost die je met laserlicht als ankers aan de te krimpen structuur kunt haken. Wanneer je er vervolgens een zuur bij gooit, beginnen die moleculen elkaar aan te trekken, zodat de gel én het voorwerp kleiner worden.

In datzelfde jaar publiceerden onderzoekers in het vakblad Journal of the American Chemical Society een manier om een blok gel-achtig materiaal te laten krimpen, waarin mensencellen of bacteriën zaten. En ook hier verwees het persbericht van de universiteit weer naar de sciencefictioncanon: ‘Honey, I shrunk the cell culture’, was de veelzeggende kop van het persbericht.

Toch zijn dit soort technieken nog ver van dergelijke sciencefictiontoepassingen verwijderd. ‘De onderzoekers kunnen hiermee […] bijvoorbeeld bolletjes, groeven of ringen in het materiaal maken. Alsof je een kleed van onder samenknijpt om heuvels en valleien in het oppervlak te maken’, zo schreef de universiteit in haar bericht.

Een technologisch handigheidje dus, voor wie kleine structuurtjes of voorwerpen wil fabriceren. Voorlopig hoeft niemand zich zorgen te maken dat je met een experimentele krimpstraal je kinderen per abuis reduceert tot het formaat van een mier.