Wanneer kunnen we Mars bewoonbaar maken door terraforming?

Leven op Mars in The Expanse. Beeld rv

Wat?

Met ‘terraforming’ buig je een dorre planeet om tot een water- en zuurstofrijke oase.

Waar gezien?

Of het nu in televisieserie The Expanse is, in boekentrilogie Red Mars, Green Mars en Blue Mars, of in bordspel Terraforming Mars: onze buurplaneet wordt in sciencefictionverhalen steevast (langzaam) omgebouwd tot aardachtige, levensvatbare wereld.

Hoever zijn we?

In het uitgestrekte heelal kennen we tot nog toe slechts één planeet waarop we kunnen leven: de aarde. Wordt die getroffen door een grootschalige catastrofe, dan loop je het risico dat de mensheid massaal het loodje legt. En dat terwijl we opties voor zo’n catastrofe te over hebben: van dodelijke pandemieën, via komeetinslagen en kernoorlogen, tot het moment – over een paar miljard jaar – dat de zon onze planeet reduceert tot smeulend kosmisch kooltje.

Vandaar dus dat de fantasieën van sciencefictionmakers al decennialang verder reiken, tot voorbij de grenzen van onze dampkring, de blik stevig gericht op nieuwe werelden die in het duister van de kosmos schuilen. Het idee is simpel: pas op een andere wereld de atmosfeer en temperatuur aan, schep er een aardachtige ecologie met planten en dieren en je kunt ook elders prima leven.

Dat we dat kunnen, ligt voor de hand. Hier op aarde warmen we de boel al op terwijl het niet eens de bedoeling is, dus op andere planeten – als je de schouders eronder zet – moet een extremere variant best mogelijk zijn, zo concludeerden onderzoekers in het verleden al in vakartikelen.

Daarbij is Mars de populairste optie. Logisch: de planeet staat dichtbij. En wetenschappers weten al dat het er vroeger waarschijnlijk vrijwel net zo nat en blauw was als op aarde.

Wat je dan moet kunnen? Allereerst de Marsatmosfeer eens flink opdikken. Op Mars is de atmosferische druk minder dan een procent van die op aarde, zodat eventueel vloeibaar water, voor leven zo belangrijk, de planeet af dampt of direct bevriest. De oplossing is simpel: pomp genoeg broeikasgassen de atmosfeer in.

Gelukkig is zulk gas op de planeet al beschikbaar in de vorm van CO2. En dus begon een groep onderzoekers in 2018 eens te turven, zo beschrijven ze in een artikel in het vakblad Nature Astronomy. De aanpak die ze voorstellen, is grootschalig en indrukwekkend: ze verdampen de ijskappen, verhitten stofdeeltjes in het oppervlak en schaven de bovenste 90 meter van de planeet af om het koolstof in de daar aanwezige mineralen te bevrijden. Toch schiet die herculeaanse poging uiteindelijk tekort, zo berekenden ze. Je eindigt na al die moeite met een atmosfeer die ‘slechts’ 7 procent zo dik is als die op aarde.

Je moet, kortom, veel drastischer maatregelen nemen. Chemische fabrieken neerzetten die over de gehele planeet veel efficiëntere broeikasgassen dan CO2 de atmosfeer in pompen, bijvoorbeeld. Of een grote ruimtespiegel bouwen die zonlicht weerkaatst en de planeet opwarmt. Een ander idee is de planeet inpakken in een doorzichtige koepel die onder meer het verdampen van water voorkomt.

En dan kan het zelfs nóg maffer. Zo zou ook een grootschalig bombardement van Mars met kometen en planetoïden uitkomst bieden, doordat dan allerhande koolstofrijke stoffen vrijkomen. Heb je alleen wel een paar duizend van die ruimtestenen nodig, die je eerst nog nauwkeurig op Mars moet richten. Zodat je niet per abuis de planeet mist, de aarde raakt, en op die manier alsnog zélf de catastrofe veroorzaakt waar we de mensheid nu juist voor willen behoeden.