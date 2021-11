Wanneer kunnen we het weer beheersen zoals in Geostorm?

Een tyfoon 'oplossen' in Geostorm.

Wat?

Voortaan elke dag lekker weer met een netwerk van weersatellieten die extreem weer de spreekwoordelijke nek omdraaien.

Waar gezien?

In rampenfilm Geostorm (2017) laat ‘Dutch Boy’ een tyfoon oplossen voordat deze boven China kan huishouden.

Hoe dichtbij zijn we?

Toegegeven, echt goed loopt het niet af, met weersatellietnetwerk Dutch Boy. In plaats van extreem weer voorkomen begint het apparaat zulk natuurgeweld in Geostorm al snel te veroorzaken. Hops, daar bevriest een compleet dorp, bezwijkt een rij gebouwen onder agressieve vuurtornado’s, of klotst een huizenhoge tsunami een dichtbevolkte stad binnen. Pas dus maar op, voor je ingrijpt in het wereldwijde weer, lijkt de film de kijker op het hart te drukken.

Hoewel critici de film genadeloos neersabelden (‘een ramp van een film’, concludeerde recensievergaarsite Rotten Tomatoes) en ook de vertoonde wetenschap een linkse directe kreeg (‘aanstootgevend’, schreef de dienstdoende wetenschapsjournalist van het Amerikaanse blad Forbes onder andere), is het uitgangspunt, het weer beïnvloeden, van een tijdloze aantrekkingskracht.

De oplossing in Geostorm is een apparaat dat het weer kan aanpassen op lokaal niveau. Zap! Weg orkaan. Flits! Doei, tsunami. Bam! Houdoe, hittegolf. De satellieten klaren dat klusje doordat ze lokaal de temperatuur, atmosferische druk en hoeveelheid water in de lucht kunnen beïnvloeden. Leuk bedacht, maar in de praktijk bevat de atmosfeer te veel chaotisch stromende lagen om het weer met wat eenvoudige omzettingen te kunnen beheersen. En dan hebben we nog niet eens besproken dat wanneer je een regenbui oplost, je daarmee per ongeluk een zeer krachtige windvlaag zou kunnen veroorzaken, schrijft journalist Anthony Marzano, opgeleid als meteoroloog, in een uitgebreid blog over de wetenschap achter de film.

Is er dan geen andere manier? Neem nu een orkaan. Die wint aan kracht door warm oceaanwater. Koel dat water en je remt zo’n storm vanzelf af. Misschien kunnen we er wel ijsbergen heen varen, als grootschalige variant op de ijsklontjes in een glas fris? Of waarom bedekken we de oceaan niet met een laag folie, die warmte-uitwisseling afremt? Volgens meteoroloog Frank D. Marks schiet zo’n beetje alles dat je zo snel kunt bedenken tekort, omdat een orkaan veel ingewikkelder in elkaar zit dan de meeste mensen vermoeden. ‘Geen enkel idee is daarom tot nog toe toereikend geweest om een échte orkaan te kunnen temmen’, zei hij eerder tegen het Amerikaanse maandblad National Geographic.

Slimmer is het dan om de opwarming van de aarde te bestrijden, de oorzaak dat de orkaanseizoenen steeds heviger lijken te worden. Een van de populairste opties om dat versneld te doen, is om deeltjes de atmosfeer in te pompen die zonlicht weerkaatsen, waarna de aarde afkoelt. Zelfs klimaatpanel IPCC meent dat zulk soort geo-engineering helpt om de opwarming af te remmen. Of nou ja: als je zo’n technologie perfect zou beheersen, dan toch. Want anders kleven aan zo’n aanpak reusachtige risico’s. Je zou er het weer zodanig mee kunnen ontregelen dat onze voedselvoorziening stokt, bijvoorbeeld. Ook zou je de ozonlaag per abuis kunnen afbreken en je zou zelfs de manier waarop wolken hoog in de atmosfeer ontstaan kunnen verpesten, zo schreven onderzoekers in 2019 nog in het vakblad Scientific Reports.

Misschien moeten we die niet zo subtiele waarschuwing uit Geostorm dan toch maar ter harte nemen. Want voor je het weet moet je écht Gerard Butler bellen om ons met wat spierballenvertoon te behoeden voor een wereldwijde weercatastrofe.