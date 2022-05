Wanneer kunnen we een grote looptank bouwen zoals in Star Wars?

Wat?

Een reusachtig gevechtsvoertuig op poten.

Waar gezien?

In Star Wars: The Empire Strikes Back duiken ze op tijdens de aanval van het kwaadaardige keizerrijk op de rebellenbasis op ijsplaneet Hoth: imponerende wandeltanks die met hun krachtige lasers alles kort en klein schieten.

Hoe dichtbij zijn we?

Een looptank als de AT-AT (All Terrain Armored Transport) heeft een behoorlijk filmisch wow-gehalte, maar valt als praktisch gevechtsvoertuig tegen. Wielen of (vooral) rupsbanden zijn onder de streep nu eenmaal een stuk handiger dan benen, zo bewijst ook Star Wars zelf met enige regelmaat.

Want wat doen die listige rebellen wanneer de wandeltanks hen belagen op ijsplaneet Hoth? Nou, simpel: een kabel om de poten spannen zodat de machtige machine zo, hops, omkukelt. Een AT-AT is behoorlijk topzwaar en zou daarom in werkelijkheid al de nodige moeite hebben om in moeilijk terrein op de poten te blijven staan. En dan vallen de bestuurders en passagiers die in de romp zitten bij zo’n duikeling ook nog eens een fiks stuk naar beneden. Dat zijn problemen die je in de gemiddelde tank niet hebt.

Natuurlijk heeft de AT-AT ook tactische voordelen. Zo’n angstaanjagend gevaarte heeft waarschijnlijk een flink demoraliserend effect op de vijand. De tank heeft bovendien enorme laservuurkracht en zit zodanig stevig in het pantser dat je hem niet eventjes kapotschiet. Maar wie hem zinnig wil gebruiken, moet zijn leger en tactieken daarop aanpassen. De kans dat een modern leger voor z’n aanvalsvoertuigen overstapt van rijden naar lopen, is alleen daarom al klein.

Dat laat een vraag open: kán het, als je zou willen, zo’n AT-AT bouwen? In 2011 probeerde een groep Amerikanen met de kickstartercampagne ‘AT-AT for America’ geld in te zamelen voor een daadwerkelijke replica. Geen schaalmodel, maar full-size, de volle 22,5 meter hoog. Leuk idee, dat redelijk wat aandacht ving in de Amerikaanse pers, maar vanwege de complexiteit van het verkrijgen van de rechten op het ontwerp, die in handen zijn van Star Wars-eigenaar Lucasfilm, stierf het uiteindelijk een zachte dood.

Hadden de initiatiefnemers doorgezet, dan was het bovendien geen sinecure geweest om de looptank te bouwen. Een van de problemen die je zou moeten overwinnen? Dat het ding zo groot en daarom zwaar is. Het formaat van onder meer de poten en de ondersteunde balken schaalt namelijk niet evenredig: bij een beetje groter voertuig moeten die meteen al een véél groter gewicht ondersteunen.

Een kleinere AT-AT of eentje met kortere poten (zodat-ie stabieler staat) zou een stuk gemakkelijker te maken zijn. Kijk bijvoorbeeld naar wat een roboticabedrijf als Boston Dynamics voor elkaar krijgt met z’n mensachtige Atlas-robot (2 poten) of Spot (hondenformaat, 4 poten).

Ondanks die sprongen in robotpoottechnologie is zo’n gevaarte van nul af aan ontwerpen een fiks karwei, met een even fiks prijskaartje. Robotonderzoeker Heiko Hoffman schatte voor de populairwetenschappelijke website Livescience al eens dat de ontwikkelings- en bouwkosten van een echte AT-AT een grove honderd miljoen dollar (95 miljoen euro) zouden bedragen. Nogal een bedrag voor iets dat je vervolgens met gemak kunt pootje haken.