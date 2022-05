Wanneer kunnen we cyborgs maken á la Robocop?

Tussen mens en machine in RoboCop.

Wat?

Een samenvoeging van mens en machine.

Waar gezien?

Het brein van de vermoorde politieagent Alex Murphy wordt in sciencefictionfilm RoboCop, samen met wat andere stukjes van zijn lijf, gekoppeld aan het metalen lichaam van een robot. Het eindresultaat is iets tussen mens en machine in, een samenvoeging van koud metaal en warme organische delen.

Hoe dichtbij zijn we?

Dat het fictieve bedrijf OCP uit RoboCop na politierobot ED209 – die bij een presentatie zonder pardon een partner van het bedrijf overhoop schiet – de mens niet helemáál uit de machine besluit te halen, is begrijpelijk. Ons biologische brein is zo’n waanzinnig complex evolutionair product dat ingenieurs er vooralsnog immers niet in geslaagd zijn met synthetische varianten ook maar in de buurt te komen.

Wie een moreel handelende politierobot wil maken, met ingebakken menselijke goedheid en een fatsoenlijk beoordelingsvermogen, kan dus misschien maar beter een mensenbrein lenen, zo luidt de gedachte in de film. Al pakt dat voor Alex Murphy, die zich nadrukkelijk herinnert mens te zijn en dat nu niet volledig meer is, niet zo lekker uit. RoboCop schetst dan ook niet bepaald een utopisch toekomstbeeld.

Toch is de cyborg, een mengvorm van mens en machine, in Hollywood een graag geziene gast: van de in glimmend zwart metaal verpakte Darth Vader uit Star Wars tot de met menselijk vlees beplakte robotskeletten uit Terminator. Of je zulke cyborgs in de praktijk moet willen bouwen is een lastige ethische kwestie, maar kan het? Het antwoord daarop is simpel: ja.

Het is wat flauw, maar afhankelijk van waar je de grens trekt, bestaan cyborgs allang. Een menselijk lichaam upgraden met technologie, van een pacemaker tot metalen protheses, is in de geneeskunde al decennialang de normaalste zaak van de wereld. Zelfs protheses die je met het brein kunt besturen worden steeds gebruikelijker. Onze technologische implantaten kunnen ondertussen zelfs de blinden weer – een beetje – laten zien door ze te verbinden met het netvlies.

Toch kan dat soort rudimentaire cyborgtechnologie nog wel een wat steviger sciencefictionsausje krijgen. Neem bijvoorbeeld wat Kevin Warwick, cybernetica-onderzoeker aan de Britse University of Reading, allemaal probeert. Hij vermoedt dat de mensheid zichzelf moet upgraden om in de toekomst niet te worden ingehaald door machines en begon daarom in 1998 al aan een langdurig onderzoek op zichzelf dat hij ‘Project Cyborg’ doopte.

In de daaropvolgende jaren gaf hij zichzelf onder meer een elektronisch implantaat waarmee hij op afstand deuren kon openen en lichten kon bedienen, en verbond dat via een chirurgische ingreep met een zenuw in zijn linkeronderarm. Zo kon hij zichzelf verbinden met het internet en op afstand een robotarm besturen waarmee hij bovendien kon ‘voelen’, omdat de robotvingers via internet feedback stuurden naar zijn zenuwstelsel.

En dan plaatste Warwick zelfs een ontvanger in zijn vrouw. Op die manier slaagde hij erin hun zenuwstelsels met elkaar te verbinden, een wereldprimeur. Volgens Warwick is het einddoel een technologische versie van empathie: een verbinding waarbij je heel direct elkaars gevoelens kunt waarnemen. Een tikje griezelig wellicht, maar alsnog wel wat gezelliger dan een robot met het brein van een overleden politieagent.