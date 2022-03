Wanneer klimmen we tegen een gebouw op met kleefhandschoenen zoals in Mission Impossible?

Ethan Hunt (Tom Cruise) in Mission Impossible Ghost Patrol (2011) Beeld Filmstill

Wat?

Handschoenen waarmee je als een soort Spider-Man tegen een wolkenkrabber oploopt.

Waar gezien?

In Mission Impossible: Ghost Patrol (2011) beklimt Ethan Hunt (Tom Cruise) de Burj Khalifa in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld, met handschoenen die aan de buitenkant van het gebouw blijven kleven.

Hoe dichtbij zijn we?

‘Blue is glue, red is dead’. Oftewel, in iets slechter rijmend Nederlands: bij blauw blijf je plakken, maar zeg bij rood gerust dag met je niet-langer-klevende handje. Zo luidt de instructie die actieheld Ethan Hunt meekrijgt wanneer hij met kleefhandschoenen het hoogste gebouw ter wereld beklimt, waarna – uiteraard – een van de handschoenen hapert (waarschuwingslicht springt op rood) en Hunt het alsnog moet zien op te lossen.

Die stunt, daadwerkelijk op grote hoogte gefilmd, deed Cruise overigens helemaal zelf en dat maakt de scène in de film extra spectaculair. Wel had de acteur de beschikking over allerhande veiligheidstouwen die de specialeffectsafdeling na afloop vakkundig heeft weggegumd.

Wat in 2011, toen Mission Impossible: Ghost Patrol wereldwijd de Imax-schermen vulde, nog sciencefiction was, bleek een luttele vier jaar later al daadwerkelijk mogelijk. In 2015 beschreven onderzoekers in het vakblad Journal of the Royal Society Interface hoe de 70 kilogram zware promovendus Elliot Hawke – een naam waarmee de onderzoeker zelf ook moeiteloos de hoofdrol in een actiefilm had kunnen spelen – een afstand van 3,7 meter aflegde over een verticaal glazen oppervlak met speciaal door hen ontwikkelde kleefhandschoenen, een stunt die overduidelijk geïnspireerd was op de handelingen van Cruise in zijn blockbuster.

De inspiratiebron voor al dat moois: een gekko, een hagedissoort die z’n naam dankt aan de ‘klikkende tot gillende geluiden die veel soorten vooral in de paartijd maken’, zoals onder meer Wikipedia het beeldend omschrijft. Toch hebben gekko’s iets dat nog wel opmerkelijker is dan de maffe geluiden die ze klaarblijkelijk als sexy beschouwen: ze kunnen moeiteloos op van alles en nog wat klimmen, zelfs verticaal en ondersteboven, inclusief op glibberige oppervlakken zoals glas.

Het geheim schuilt in hun zogeheten ‘hechtlamellen’, kleine gegroefde structuurtjes op de onderzijde van hun tenen waarop haartjes zitten met extreem dunne uitlopers van zo’n 0,2 micrometer dik, honderdmaal kleiner dan de diameter van een mensenhaar. Dat is zodanig minuscuul dat die uitsteekseltjes de zogeheten vanderwaalskrachten voelen, de elektromagnetische aantrekkingskracht die normaliter alleen heerst tussen moleculen onderling. Zulke vanderwaalskrachten zorgen verder onder meer dat water druppels vormt in plaats van vormloze plasjes.

Wie de kleefkracht van de gekko wil nabootsen, moet dus vooral zulke kleine uitsteekseltjes kunnen maken. De onderzoekers bevestigden daarom per hand een stuk materiaal van 140 vierkante centimeter waaruit ‘micropartjes’ staken, zoals ze het zelf noemen, uitsteekseltjes grofweg zo klein als die van de gekko. Het resultaat: succesvol glaswandklimmen.

Dat was destijds overigens dubbel verrassend, omdat andere onderzoekers een jaar eerder in het vakblad PNAS nog concludeerden dat gekko’s zo’n beetje de theoretisch grootste diersoort zouden zijn die à la Spider-Man aan een muur kunnen kleven.

‘Als mensen tegen een muur op zouden willen lopen zoals een gekko, zou je onpraktisch grote voeten nodig hebben – minimaal schoenmaat 145’, stelde onderzoeker Walter Federle in het persbericht dat zijn universiteit over het onderzoek de wereld instuurde. Een jaar later bleek die opmerking al achterhaald. Onderschat, kortom, nooit de drang om sciencefiction werkelijkheid te willen maken.