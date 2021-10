Wanneer hebben we totaal realistische VR zoals in Ready Player One?

Alles oogt en voelt echt in Ready Player One.

Wat?

De volgende sprong in virtual reality: een omgeving waarin alles echt oogt, voelt, smaakt, ruikt en klinkt.

Waar gezien?

In Ready Player One is de virtuele wereld The Oasis zo overtuigend dat zij bijna niet van echt te onderscheiden is.

Hoe dichtbij zijn we?

Zo ver terug als de jaren tachtig bestonden ze al: headsets waarmee je een virtuele omgeving kon betreden. Het toenmalige VPL Research in Amerika ontwikkelde bovendien een soort duikerspak met sensoren die de bewegingen van je armen en je benen konden vertalen naar bewegingen in VR.

Toch begint virtual reality pas nu, dertig jaar later, eindelijk een beetje populair te worden. Vooral dankzij onze radicaal betere computers, die ervoor zorgen dat virtuele omgevingen plots ook echt ogen. En dus kun je voor, pak ’m beet, een vrijgezellenfeestje een paar uurtjes naar de dichtstbijzijnde vr-bar om computerspellen te spelen in overtuigende virtuele omgevingen. Beschik je over voldoende budget, dan kun je dezelfde installatie aanschaffen voor thuis. En betaalbaarder alternatieven bestaan ook: van varianten voor de spelcomputer tot goedkope headsets met lensjes waarmee je je telefoon omtovert tot rudimentaire vr-bril.

Desondanks is de toekomst van Ready Player One nog ver weg. Want wat The Oasis gemeen heeft met alle andere futuristische virtuele omgevingen uit de sciencefictioncanon? Het levert de gebruikers een ervaring die álle zintuigen aanspreekt. In sciencefiction-vr voelt, ruikt, smaakt, klinkt én oogt alles echt. Zelfs wanneer er, zoals in Ready Player One, plots een heuse dinosaurus achter je opduikt. ‘Total immersion’, heet dat dan ook wel: totale onderdompeling.

Wie daarnaar verlangt, kan aan de horizon de eerste contouren van een toekomstig virtueel toevluchtsoord al wel ontwarren. Er zijn handschoenen verkrijgbaar die onder meer druk uitoefenen zodat je dingen in een virtuele wereld kunt vastpakken en voelen. Helemaal hetzelfde als iets écht vasthouden is dat nog niet, maar het komt in de buurt.

Zelfs de eerste virtuelegeurgadgets komen eraan, al zijn de toepassingen nog wat beperkt. Start-up VAQSP VR ontwikkelt bijvoorbeeld een draagbaar exemplaar dat vijftien geuren beheerst, van een grasveldje tot – nee, echt – de geur van zombies. Dan doet de Nederlandse start-up Sensiks het toch iets beter, met een kamertje waarin je volgens hen niet alleen de dingen kunt ruiken uit de omgeving die je via een headset ziet, maar waarin je ook onder meer de wind virtueel kunt voelen en waarin een virtuele zon je gezicht kan verwarmen.

En dan sprong ook Facebook-miljardair Mark Zuckerberg onlangs ook nog op de rijdende vr-trein, met zijn socialemediavermogen in de rugzak. Hij kondigde forse investeringen aan in wat hij de Metaverse heeft gedoopt. Minimaal 10 miljard gaat hij erin pompen en in Europa moeten er wel tienduizend mensen aan gaan werken.

Het is dan ook toepasselijk dat juist dat bedrijf, met zijn dystopische trekjes, een echte variant van The Oasis wil ontwerpen. Een variant, bovendien, die vernoemd is naar een virtuele omgeving uit het eveneens dystopische sciencefictionboek Snow Crash, waarvan Zuckerberg groot fan is. Want ook de toekomst uit Ready Player One is niet bepaald rooskleurig. In de wereld van zowel boek als film hebben klimaatverandering en economische ineenstorting het er niet bepaald gezelliger op gemaakt en is The Oasis – eigendom van een grote, moraalvrije techreus – het enige dat het leven nog wat kleur geeft. Maar hopen, dus, dat niet élke sciencefictionvoorspelling daadwerkelijk uitkomt.