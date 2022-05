Wanneer hebben we ruimtezeilschepen zoals in Star Wars en Avatar?

De Geonosian Solar Sailer in Star Wars.

Wat?

Ruimteschepen met zeilen die zich laten bollen door de stralingsdruk van het licht.

Waar gezien?

In Star Wars Episode II: Attack of the Clones gaat Sith-slechterik Count Dooku ervandoor in een ruimtezeilschip dat oogt als een soort glanzende kwal. En in 3D-sciencefictionfilm Avatar gebruikte ruimteschip Venture Star zijn zonnezeilen bij het verlaten van de aarde.

Hoe dichtbij zijn we?

Zonnezeilen zijn zeilen die je niet gebruikt om de wind te vangen, maar die de stralingsdruk van lichtdeeltjes (fotonen) gebruiken. En dat soort zeilen bestaan allang.

Het is dan ook extra opmerkelijk dat we ruimtezeilschepen niet veel vaker tegenkomen in sciencefictionfilms en -series. Want net zoals een groot zeilschip op de oceaan statiger en complexer oogt dan een gladde speedboot, zijn ook ruimtezeilschepen heel fotogeniek. Ze hebben glanzende lichtzeilen die het sterlicht moeten weerkaatsen en zouden het alleen al vanwege die blingbling goed doen op het witte doek.

Bijkomend voordeel: zeilen op lichtkracht is veel realistischer dan gebruik maken van exotische, hoogst speculatieve ruimtereisopties als wormgaten of warpdrives.

Dat zeilen op licht überhaupt mogelijk is, komt doordat licht eigenlijk best wel lijkt op wind. Waar bij wind luchtdeeltjes – zuurstof-, stikstofmoleculen, enzovoorts – met hoge snelheid over de aarde zwiepen, daar vuurt een ster zoals de zon lichtdeeltjes de kosmos in. Die deeltjes kun je vervolgens ook opvangen. Maak je zeil groot genoeg, zodat je voldoende licht of lucht vangt, en je begint vanzelf te bewegen, alsof iemand je continu (hele kleine) zetjes geeft met een vinger.

Nu is lichtdruk wel wat minder krachtig dan wind, zo kan iedereen in het dagelijks leven merken. Waar een fikse windvlaag je van je fiets kan blazen, drukt het zonlicht je op een hete zomerdag, liggend op het strand, nooit diep het zand in, of zoiets. In de ruimte, waar je geen luchtweerstand ondervindt, kan dat kleine beetje druk wel genoeg zijn.

Neem nu bijvoorbeeld Ikaros, het onbemande ruimteschip van de Japanse ruimtevaartorganisatie Jaxa. Die werd in 2010 het eerste zonnezeilschip in de zogeheten interplanetaire ruimte, de ruimte in het zonnestelsel, tussen de planeten. Die werkte prima.

Binnen het zonnestelsel kom je daarmee best een eindje. Maar wil je verder vliegen, naar andere sterren bijvoorbeeld, dan wordt het lastiger. Je hebt immers wel licht nodig om je te duwen. En die invloed van de zon wordt op grotere afstand steeds kleiner.

Wellicht dat je zulke ruimteschepen dan een handje kunt helpen, bijvoorbeeld door er een geconcentreerde laserstraal op te schieten. Op die manier hoopt het Breakthrough Starshot-initiatief de ster Proxima Centauri te bereiken, de ster het dichtst bij de zon. Een beetje alsof je een ventilator aan wal zet en die op je zeilboot richt. Of zoiets ooit praktisch haalbaar wordt, weet nog niemand.

Voorlopig gooit Star Wars het voor echt verre reizen daarom over een andere boeg. Een ware sterrenreiziger laat in a galaxy far, far away voor lange afstanden het lichtzeil lekker links liggen en zwengelt de zogeheten hyperdrive aan, een technologie die de mazen van onze natuurwetten opzoekt om de kosmische maximumsnelheid, de lichtsnelheid, te verbreken.