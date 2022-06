Wanneer hebben we hologrammen zoals in Star Wars?

Wetenschapsredacteur George van Hal bespreekt begerenswaardige uitvindingen uit sciencefictionfilms en -series en zoekt uit of ze realiteit kunnen worden. Vandaag: bruikbare hologrammen.

Wat?

Een praktisch bruikbaar hologram.

Waar gezien?

In Star Wars roept Princess Leia via een hologram de hulp in van jedi Obi-Wan Kenobi. En in Iron Man 2 zitten zelfs volledig holografische displays waarmee je een computer kunt besturen.

Hoe dichtbij zijn we?

Dit jaar nog gaf een digitale versie van popgroep Abba een concert en sprak een driedimensionale projectie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op vier grote techconferenties. Hologrammen noemen de makers ze, al moet je daarvoor wel de definitie wat oprekken. Het zijn meestal projecties op een doorzichtig tweedimensionaal scherm, of varianten op die techniek, terwijl echte hologrammen een driedimensionaal beeld geven dat ontstaat uit een complex samenspel van laserlicht.

Echte hologrammen gaan al decennialang mee. In 1971 won de inmiddels overleden natuurkundige Gábor Dénes zelfs de Nobelprijs voor de natuurkunde voor zijn pionierswerk in het vakgebied. Maar met die technologie een holografisch besturingspaneel maken, of een 3D-projectie van Princess Leia die de iconische Star Wars-zin ‘Help me Obi-Wan Kenobi, you’re my only hope’ uitspreekt... nee, dat lukt nog niet.

Toch hebben fysici de moed niet opgegeven. In 2016 publiceerden onderzoekers in het vakblad Optica bijvoorbeeld een manier om de meest gedetailleerde hologrammen tot dan toe te maken. ‘Als kind leerde ik hologrammen kennen in de Star Wars-films. Het is heel cool dat ik nu kan werken aan een uitvinding die de principes uit die films gebruikt’, zei hoofdauteur Lei Wang (Australian National University) daar destijds over in een persverklaring. Toch vielen de resultaten bekeken door een Star Wars-bril nog wat tegen: een priegelige kangoeroe en wat holografische natuurkundeformules waren de belangrijkste vangst, meer niet. Van een grote, full-color Princess Leia ontbrak elk spoor.

Wellicht dat een andere technologie daarom meer kans maakt. In 2019 beschreven onderzoekers in het vakblad Nature een manier om een ‘hologram’ te maken waar je omheen kunt lopen, dat geluid maakt en dat je aan kunt raken. Daar schuilt in dat geval geen lichttruc achter, maar een wit piepschuim balletje met een diameter van een millimeter, dat danst op voor mensen onhoorbare geluidsgolven.

Dat balletje beweegt zó snel – tienduizenden keren per seconde – dat je ogen de beweging niet kunnen volgen en de illusie van een voorwerp ontstaat, vergelijkbaar met wanneer je bij een kampvuur in de lucht tekent met het gloeiende uiteinde van een tak.

De onderzoekers toverden op die manier onder meer een fladderende vlinder en een draaiende wereldbol tevoorschijn. Het piepschuimballetje laat zich bovendien gebruiken als een soort projectiedoek, zodat je het 3D-beeld ook nog eens kunt inkleuren. De geluidsgolven gaven tot slot een gevoel van druk wanneer je met je vinger in de buurt komt.

En dan presenteerden ze onlangs in het vakblad Science Advances ook nog een nieuw algoritme dat herkent wanneer de geluidsgolven in de buurt komen van een obstakel zoals een huisplant of een muur. Waar zoiets het hologram eerder nog verstoorde, gebeurt dat nu niet meer. Of het dansende piepschuim Princess Leia – of toch tenminste haar driedimensionale projectie – nu echt binnen handbereik zal brengen, blijft nog even afwachten. Maar fysici komen onmiskenbaar dichterbij dan ooit.