Wanneer hebben we een simpele test die (nep)mensen kan herkennen?

Harrison Ford in Blade Runner (1982). Beeld rv

Wat?

Een soort leugendetector die empathische gevoelens kan meten en daarmee nepmensen kan onderscheiden van échte mensen.

Waar gezien?

In Blade Runner (1982) zijn replicants nagemaakte mensen die zodanig op ons lijken dat alleen een zogeheten Voight-Kampff-test het verschil kan herkennen.

Hoe dichtbij zijn we?

Voordat een Voight-Kampff-test, of iets soortgelijks, überhaupt zin heeft, moet je voldoende overtuigende kunstwezens kunnen ontwikkelen.

Dat punt is nog ver weg. Zelfs de allerbeste huidige chatrobot betrap je tijdens een gesprek al snel op sociale onhandigheidjes. En als je elkaar kunt zien, is het feest al helemaal snel voorbij: robots kunnen dan hooguit een seconde of twee overtuigen als mens, voordat ze onherroepelijk door de mand vallen.

Maar stel dat het toch lukt om overtuigende kunstwezens te maken? In Blade Runner, bijvoorbeeld, bouwt men geen metalen omhulsels, maar zet de wezens op onbekende wijze in elkaar uit biologische onderdelen. En stel dat de emoties van dat soort replicants inderdaad anders zijn dan bij ‘echte’ mensen… kan een apparaat dat dan meten?

Misschien. In Blade Runner is de Voight-Kampff-test een soort opgevoerde leugendetector, die ontdekt of de proefpersoon empathisch vermogen heeft. Dat doet de test door, onder meer, te kijken naar hoe de pupil in het oog van een testpersoon reageert. Ook registreert het apparaat de hartslag, het zweten, enzovoorts. Op die manier kan men de emotionele reacties turven op een lijst standaardvragen die empathie toetsen. Handig, al bestaat de kans – zo zegt men in het boek waarop de film is gebaseerd – dat extreme psychopaten ten onrechte óók niet door de test zullen komen.

Helemaal uit de wetenschappelijke lucht gegrepen is zo’n test niet. Meestgebruikt is het zogeheten International Affective Picture System (IAPS), een database van een kleine duizend kleurenfoto’s, met daarin alles van normale, of zelfs gezellige beelden, tot extreme of nare zaken, waaronder foto’s van verminkte lichamen en pornografische afbeeldingen. Naar elke foto is door een groep van honderd studenten gekeken. Zij hebben de foto’s geijkt door hun reactie in categorieën als opwinding en positieve/negatieve gevoelens te voorzien van een bijbehorende getalswaarde. Een soortgelijke database, ontwikkeld door dezelfde onderzoeksgroep bestaat overigens ook voor geluiden, woorden en voor stukken tekst – die laatste twee vooralsnog alleen in het Engels.

Een variant op het IAPS als Voight-Kampff-test is daarom best denkbaar, zei neurowetenschapper Chris Frith (University College Londen), al eens tegen website Nautilus. Je zou zo’n soort test zélfs kunnen aanvullen met metingen in bijvoorbeeld een fMRI-scanner, die hersenpatronen in beeld brengt. ‘Maar de sleutelvraag blijft: kun je er ook replicants mee betrappen?’, zegt Frith.

Het antwoord daarop hangt waarschijnlijk af van of de mens gezegend is met iets dat het stoffelijke overstijgt. Zo ja, dan kunnen zulke nepwezens – of het nu heel geavanceerde robots zijn, of biologische kopieën – hooguit van buiten overtuigend zijn. Maar als ons bewustzijn niets anders is dan een fysiek samenspel van vurende neuronen en dansende deeltjes, dan kan zelfs een robot in theorie ooit een intern leven ontvouwen dat zodanig sterk lijkt op dat van ons dat geen Voight-Kampff-test nog het verschil kan zien.