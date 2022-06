Wanneer hebben we een röntgenbril zoals in James Bond?

James Bond kijkt door kleding in The World is Not Enough.

Wat?

Een bril waarmee je – onder meer – door kleding kunt kijken.

Waar gezien?

In The World is Not Enough (1999) kijkt James Bond door de kleding van mensen en ontdekt zo onder meer welke wapens ze verborgen houden. En superheld Superman had voor zijn röntgenzicht zelfs geen bril nodig. Hij kon het van nature.

Hoe dichtbij zijn we?

Door kleding kijken met apparaten die elektromagnetische straling uitzenden kan al, denk maar aan de beveiliging op het vliegveld. Daar gaat een tas zo, hops, op de lopende band en door een scanner om te zien of er iets geks of gevaarlijks in zit. Soms stap je ook zelf in een scanner – armen omhoog, graag! – die vervolgens inderdaad onder je kleding kan kijken of je een wapen verbergt.

Ja: dat gebeurt soms met röntgenstraling, vergelijkbaar met hoe een arts een foto schiet van een botbreuk. Soms gebeurt dat ook met iets andere frequenties van elektromagnetische straling. Zulke apparaten noemt men dan millimeterscanners, maar het achterliggende principe blijft min of meer hetzelfde: de ene straal schiet door het lichaam heen, terwijl een andere wordt geabsorbeerd of weerkaatst, zodat je kunt zien dat daar iets anders zit dan voor die straling ‘doorzichtige’ dingen als huid, bloed, organen of kleding.

Alleen heb je het dan wel over peperdure, logge apparaten. Niet over een hippe bril die je à la James Bond even snel op je hoofd zet om te spieken of die brede gast aan de bar een mes of pistool onder z’n jasje verbergt.

Toch: draagbaardere varianten bestaan ook. Die passen dan bijvoorbeeld in een koffer. Of neem de Mini Z, grofweg zo groot als een draagbare videocamera, waarmee je onder meer in het binnenste van verdachte, achtergelaten pakketjes kunt kijken. Althans: dat laat een computerspelachtige demo zien op de website van de fabrikant. Helaas kun je het apparaat nog altijd niet bepaald op je neus zetten.

Logisch. Wil je kijken in röntgenstraling, dan heb je iets nodig dat voldoende energie opwekt om die röntgenstraling ook uit te zenden, zodat je een voorwerp kunt ‘scannen’. Bovendien heb je detectoren nodig die zulke straling vervolgens opvangen en analyseren. Al die technologie in een enkel brilletje? Da’s op z’n zachtst gezegd nogal een uitdaging.

Maar, ho, wacht: kon je vroeger niet al speelgoedröntgenbrillen kopen? Van die varianten met kartonnen ‘glazen’ met een print van een spiraal en kleine gaatjes erin? Die waren vooral in de Verenigde Staten populair, X-Ray Spex heetten ze daar. En nee: die konden uiteraard niet echt röntgenstraling produceren. In plaats daarvan zorgden de gaatjes (soms met kleine vogelveertjes erachter) dat wat je ogen zagen onderling iets verschoof. Op de plekken waar de beelden overlapten, was het beeld vervolgens donkerder. Kijk op die manier naar een hand en dan lijkt het een beetje alsof je plots botten ziet zitten.

Maar een echte röntgenbril waarmee je net als James je vijanden – en aantrekkelijke exemplaren van de menselijke soort, want Bond is een schavuit – kunt bespieden onder hun kleding? Nee, zoiets bestaat nog niet. Maar goed ook, want anders zou het uit privacyoverwegingen direct weer verboden worden.