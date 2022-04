Wanneer hebben we een holodeck zoals in Star Trek?

Een levensecht aanvoelende virtuele omgeving in Star Trek: The Next Generation. Beeld rv

Wat?

Een holodeck, een ruimte waarin de computer met hologrammen een levensecht aanvoelende virtuele omgeving kan creëren.

Waar gezien?

In Star Trek: The Next Generation (en in de latere series uit het Star Trek-universum) gebruiken personages het holodeck als plek om virtuele avonturen te beleven. De mogelijkheden lijken eindeloos: van een avondje Sherlock Holmes spelen in een fictief historisch Londen tot een uitgebreide wandeling door een levensecht bos.

Hoe dichtbij zijn we?

Van de vele technologische hebbedingen die Star Trek de kijker voorschotelt, is het holodeck onder de motorkap een van de meest complexe. Om in een ruimte van enkele tientallen vierkante meters op overtuigende wijze de illusie van een historische stad – inclusief rokerige cafés, louche steegjes en drukbevolkte boulevards – te scheppen, moet je de technologische trukendoos flink opentrekken.

Allereerst moet de omgeving naadloos met je kunnen meebewegen. Zet je bijvoorbeeld een stap omhoog op een trap, dan moet wat je ziet met je meebewegen. Je echte bewegingsvrijheid is immers beperkt: je zou al snel tegen het plafond botsen. Dat meebewegen moet bovendien naadloos gebeuren, anders verbreek je op z’n best de illusie, of worden de gebruikers op z’n slechtst behoorlijk misselijk.

En dan moet zo’n omgeving ook nog eens niet alleen je ogen om de tuin leiden. Je oren, handen en neus moeten eveneens in de illusie geloven. De hologrammen om je heen moeten daarom bijvoorbeeld razendsnel kunnen wisselen van een overtuigende mensenhuid bij het holopersonage dat je de hand schudt, naar de koude, vochtige, tikje morsige muur van een steegje uit de 19de eeuw, of het houten tafelblad met nerfstructuur waaraan je zit in het virtuele café.

En dat alles doe je zonder verdere hulpstukken. In het holodeck heb je geen VR-bril op je hoofd en geen pak aan dat druk kan uitoefenen op je lijf, zoals in de meest overtuigende huidige virtuele werelden. Dit gebeurt met je ongefilterde zintuigen, in het echt. De enorme uitdaging van het bouwen van zo’n naadloze virtuele omgeving is op z’n minst overweldigend.

Toch boeken wetenschappers en ingenieurs al wat eerste voorzichtige succesjes. Neem nu het onderzoek dat in 2018 in het vakblad Science verscheen, waarin de onderzoekers beschreven hoe ze van lichtdeeltjes (fotonen) een soort lichtklontjes konden maken. Met wat fantasie is dat een eerste stapje naar een aanraakbaar hologram.

Of kijk naar de resultaten die onderzoekers van de University of Glasgow vorig jaar optekenden in het vakblad Advanced Intelligent Systems. Daarin lieten ze zien hoe ze mensen het gevoel konden geven dat ze een hologram daadwerkelijk aanraakten met behulp van miniluchtblazers die heel exact geplaatste luchtstromen op iemands handen afvuren. ‘Zulke aanraakbare hologrammen zijn vertrouwd terrein voor miljoenen mensen dankzij de rol die ze spelen op het holodeck uit Star Trek’, zo maakte de universiteit in haar persbericht over het onderzoek de inspiratie voor de technologie overduidelijk.

Een overtuigend aanvoelende simulatie van een mensenhuid, laat staan een met je meebewegende virtuele omgeving, is dat nog niet. Maar het is een begin.