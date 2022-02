Wanneer gaan we schieten met laserwapens zoals in Star Trek en Star Wars?

De phaser in Star Trek heeft zowel standje ‘kill’ als ‘stun’.

Wat?

Wapens die schieten met energie, zoals laserstralen.

Waar gezien?

In vrijwel alle futuristische sciencefiction hebben mensen kogels en overige projectielen vervangen door wapens die energiestralen afschieten.

Hoe dichtbij zijn we?

Laserwapens bestaan. Overheden en defensiebedrijven steken tientallen miljarden euro’s in hun ontwikkeling. In 2014, bijvoorbeeld, testte het Amerikaanse leger het zogeheten AN/SEQ-3 Laser Weapon System op het marineschip USS Ponce. Het apparaat kan met een laserstraal op een doelwit schieten, waarna dit loeiheet wordt en bijvoorbeeld smelt of ontploft. Op die manier schoot men drones en raketten uit de lucht en liet men zelfs de motoren van speedboten exploderen.

In de jaren erna volgden verbeterde varianten, inclusief een die kunstmatige schietgeluiden ‘leent’ uit Star Trek en Star Wars omdat het wapen zelf geen geluid maakt, zo vertelde Boeing-ingenieur Stephanie Blount in 2015 tegen vakblad Nature.

Sinds een paar jaar sleutelt het leger aan een geheel nieuwe variant die meer dan een miljoenmaal sterker is dan alle voorgangers, zoals ze het zelf stellen. Een wapen waarmee je dingen niet smelt, maar direct laat verdampen.

Dat wapen gebruikt geen continue straal, maar schiet met korte laserpulsen: ‘lichtkogels’, zoals sommige media ze direct doopten. Die moeten een minieme 200 femtoseconden duren, een tienbiljoenste van een seconde, grofweg de tijd die de cellen in je oog erover doen om licht te zien. Van die ultrakorte pulsen schiet het wapen er per seconde enkele tientallen af, zodat het totale vermogen slechts enkele tientallen watts bedraagt, vergelijkbaar met een ouderwetse gloeilamp.

Focus je zo’n puls op een metalen voorwerp, dan versnelt deze de elektronen in het materiaal, denken de betrokken ingenieurs. Het gevolg: een stoot radiostraling die elektronica platlegt. Zo schakel je met zo’n schot meteen een raket of drone uit. Schiet je zo’n puls op een mens af, dan levert dat een brandwondje op. Pijnlijk, maar een ‘gewone’ kogel veroorzaakt meer schade.

Dergelijke laserwapens zijn groot – je zet je op een boot of een tank, maar houdt ze niet in je hand. Het levert dus nog geen pistoolachtige blaster op, zoals in Star Wars, of een phaser uit Star Trek, een apparaat dat je bovendien op zowel standje ‘kill’ (doodmaken) als ‘stun’ (verdoven) kunt zetten.

Toch had het Amerikaanse leger wel de beschikking over zo’n draagbaar, niet-dodelijk lasergeweer. De ‘personnel halting and stimulation response rifle’ heette het ding. Afgekort: PHASR, waarmee het z’n inspiratiebron direct verried. Een prototype was vanaf 2005 beschikbaar en schoot een laserstraal af waarmee je een vijand tijdelijk kon desoriënteren en verblinden. Althans: als je niet te dichtbij stond. Anders kon die tijdelijke blindheid ook zomaar permanent worden.

Vandaar dat het leger het ding in de ban deed, nadat de Verenigde Staten zich in 2009 hadden aangesloten bij een VN-verdrag dat verblindende laserwapens verbiedt.

Waarmee maar blijkt: zelfs een sciencefictionserie als Star Trek, waarin diplomatie en vrede de hoogst haalbare idealen zijn, kan in de verkeerde handen dienen als inspiratiebron voor de ontwikkeling van een wapen waar de wet uiteindelijk een ethische streep door moet trekken.