Wanneer besturen we reuzenrobots met ons brein zoals in Pacific Rim?

Reuzenrobots besturen met het hoofd in Pacific Rim.

Wat?

Het besturen van voertuigen, robots en andere sciencefictiongadgets met niets anders dan je eigen hersenen.

Waar gezien?

In de film Pacific Rim besturen piloten samen reusachtige robots die ze gebruiken voor gevechten tegen zo mogelijk nog reusachtigere buitenaardse monsters.

Hoe dichtbij zijn we?

Breinbesturing is al jarenlang mogelijk. In vakjargon heet dat een brain-computerinterface, een methode om machines te verbinden met je hersenen.

In het verleden gebruikten onderzoekers van de Universiteit Twente het al eens om figuren in computerspel World of Warcraft te besturen en liet onderzoeker Miguel Nicolelis een verlamd persoon symbolisch de aftrap verzorgen van het WK 2014 in Brazilië, in een robotpak dat hij met zijn brein bestuurde. In 2012 lukte het de volledig verlamde Cathy Hutchinson zelfs om zichzelf, onder labomstandigheden, voor het eerst in vijftien jaar een drankje te geven, dankzij een robotarm verbonden met haar brein.

En de ontwikkelingen zijn sindsdien razendsnel gegaan. Zo kan een nieuwe generatie spraakcomputers straks onze taal rechtstreeks uit het brein halen, zodat mensen die geen spier meer kunnen bewegen op termijn weer een normaal gesprek kunnen voeren, zo luidt althans de hoop. En miljardair Elon Musk, bekend van de Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX en nooit te beroerd voor een megalomaan plan, droomt zelfs hardop over het gaten boren in mensenschedels om onze breinen te verbinden met computers, om onze capaciteiten – zo zegt hij – eindelijk te upgraden.

Gegeven de snelheid van ontwikkelingen op het grensgebied tussen brein en machine, lijkt het dus een kwestie van tijd voordat ook de Jeagers, zoals de reuzenrobots in Pacific Rim heten, het levenslicht zullen zien. Toch is er een verrassend verschil tussen de al genoemde voorbeelden en de manier waarop de piloten hun robots in die film besturen: daar doen ze dat namelijk met z’n tweeën.

En hoewel twee breinen direct met elkaar verbinden zo gemakkelijk nog niet is, blijkt dat twee breinen die samen één machine besturen wel degelijk iets is waar wetenschappers en ingenieurs serieus over nadenken. De achterliggende gedachte? Door de breinsignalen van mensen te combineren, kun je de ruis verkleinen in de elektrische signalen die door elektrodes op je hoofd – of in sommige gevallen: direct in je hersenweefsel – worden vastgelegd.

Zo publiceerden onderzoekers van de universiteit van Essex al eens de resultaten van een experiment waarbij twee mensen samen een (gesimuleerd) ruimteschip bestuurden. Bij ruim 90 procent van de pogingen lukte het de breinbestuurders samen het ruimteschip naar exact de juiste locatie te sturen. Bovendien presteerden de piloten tijdens de simulaties beter wanneer ze samen optrokken, dan wanneer ze het schip in hun eentje bestuurden.

En ook twee onderzoekers van de universiteit van California lieten zien dat meer mensen die samen één robotarm bewegen, nauwkeuriger resultaten boekten wanneer ze samenwerkten. Tijdens hun experiment gebeurde dat zelfs door de breinsignalen van twintig deelnemers te combineren.

Breinbesturing à la Pacific Rim zal op termijn dus vermoedelijk inderdaad wel mogelijk worden. En hoewel er voorlopig geen aanleiding is om te geloven dat de aarde binnenkort zal worden aangevallen door reusachtige, kwaadwillende buitenaardse wezens, is dat wellicht toch een geruststellende gedachte.