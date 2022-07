Wanneer bereiken we de ‘technologische singulariteit’ zoals in sciencefictionfilm Transcendence?

Wat?

De technologische singulariteit, het moment dat computers onnavolgbaar slim worden.

Waar gezien?

In sciencefictionfilm Transcendence (2014) wordt een computer zodanig intelligent dat deze onder meer in een klap het klimaat- en energieprobleem oplost.

Hoe dichtbij zijn we?

Het kan hard gaan. Het ene moment heb je kunstmatige intelligenties die semi-creatieve tekeningen maken of ons al bol-punt-commend of coolblueënd producten aanbevelen, het volgende moment zijn ze zodanig slim geworden dat onze opgevoerde apenbreinen ze totaal niet meer kunnen volgen.

Plots beginnen de wetenschappelijke en technologische doorbraken zich zodanig rap op te stapelen dat dat de wereld ingrijpend en permanent zal transformeren tot… iets dat je onmogelijk kunt voorspellen.

Mensen zoals de beroemde futurist Ray Kurzweil menen dat het punt waarop onze kunstmatige intelligenties ons voorbijstreven bijna voor de deur staat. En niet alleen dat, ze denken óók dat alle doorbraken die dat zal opleveren de mensheid eindelijk onsterfelijk gaat maken.

Dreigt je lichaam van vlees en bloed de uiterste houdbaarheidsdatum te bereiken? Ach, dan zet je je geest toch gewoon over naar de computer waar je als collectie nullen en enen tot in lengte van dagen kunt blijven voortbestaan? Dat je brein uploaden zelfs met de krachtigste en slimste computers ter wereld best weleens fundamenteel onmogelijk zou kunnen blijken, negeren singulariteitsoptimisten daarbij overigens voor het gemak.

Het idee voor de technologische singulariteit begint onder meer bij de Wet van Moore, een schijnbare wetmatigheid die voorspelt dat computerchips grofweg elke twee jaar tweemaal zo snel worden. Hoewel dat lange tijd inderdaad zo was, vlakt die ontwikkeling sinds een jaar of tien toch echt af.

In de tijd dat Kurzweil z’n bekendste boek schreef – The Singularity is Near uit 2005 – leek het er nog op dat computers zo rond 2025 à 2030 de geschatte rekenkracht zouden bezitten van een mensenbrein. Hoewel dat niet zal lukken, en het oorspronkelijke Moore-achtige groeitempo in rekenkracht aantoonbaar afvlakt, ligt het voor de hand dat we dat punt alsnog ooit gaan bereiken. De vraag is alleen: is het hebben van de rekencapaciteit van een mensenbrein wel genoeg? Of mis je dan nog een cruciaal ingrediënt?

Een slim brein maken, of dat nu kunstmatig is of menselijk, is immers zo makkelijk nog niet. Vraag dat maar aan de mensen achter het Human Brain Project. Zij slaagden er ook na meer dan een decennium sleutelen niet in om een rudimentair mensenbrein te simuleren. Niet omdat hun computers onvoldoende snel waren, maar omdat die klus wetenschappelijk gezien (nog?) simpelweg te moeilijk bleek.

Zelfs áls computers straks slimmer worden dan mensen, wie zegt dan dat die ultra-intelligente wezens zich überhaupt met ons domme vleesklompen willen inlaten? Voor hetzelfde geld trekken ze zich liever terug in hun virtuele privé-utopia. En dan draait de technologische singulariteit misschien op niets meer uit dan het moment dat het Amazon-algoritme tegen je zegt: ‘Zo, en voortaan zoek je lekker zelf maar uit welk boek je straks wil lezen.’