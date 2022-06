Wanneer ademen we vloeistof tijdens het duiken, zoals in sciencefictionfilm The Abyss?

Een rozige vloeistof in The Abyss.

Wat?

Vloeistof die je inademt tijdens diepe duiksessies.

Waar gezien?

In sciencefictionepos The Abyss (1989) gebruikt Bud Brigman (gespeeld door Ed Harris) een rozige vloeistof waardoor je kunt ademen tijdens een diepzeeduik.

Hoe dichtbij zijn we?

Heel ontspannen kijkt hij er niet bij, de rat die door marinier Monk in The Abyss wordt ondergedompeld in een bak met roze vloeistof. Even spartelt hij, alsof hij gaat stikken, maar dan ademt hij gewoon verder, bekje demonstratief open.

Geen special effects, zo blijkt: de rat in die scène ademt daadwerkelijk vloeistof. ‘We hebben met experts overlegd en vloeistof gekocht van 400 dollar per gallon (3,8 liter)’, zo schreef Van Ling, die meewerkte aan de film, in 1989 in de Los Angeles Times. ‘De rat heeft het overleefd.’

Regisseur James Cameron liet zich inspireren door een lezing die hij als tiener bijwoonde van Francis Falejczyk, voormalig duiker bij de Amerikaanse marine en de eerste mens die door vloeistof ademde. Wel kreeg Falejczyk, nadat het lastig was gebleken het spul weer uit z’n longen te verwijderen, last van een longontsteking.

Hij onderging die procedure bij Johannes Klystra en Peter Bennet, verbonden aan de Amerikaanse Duke University. Hun idee was simpel. Hoewel we uit normale vloeistoffen geen zuurstof kunnen halen, de reden dat je in water stikt, kan dat wel wanneer je extreem veel zuurstof erin oplost: de methode-Abyss.

Maar waarom zou je? De reden, voor duikers althans, is simpel. Bij een diepzeeduik lost ingeademd stikstof en helium onder de toenemende druk op in je bloed, een beetje zoals koolstofdioxide opgelost zit in een flesje cola. Ga vervolgens omhoog en het is alsof je dat colaflesje opendraait. Stijg bovendien te snel en het is alsof je dat flesje eerst schudt: het geborrel is dan zo gewelddadig dat je eraan kunt sterven. Vandaar dat er vooralsnog meer mensen op de maan hebben gewandeld (12) dan er zonder voertuig of drukpak dieper dan 300 meter in de oceaan zijn gedoken (7).

Adem echter via een vloeistof en de druk in de longen loopt veel minder op. Het borrelprobleem bij het naar boven komen doet zich dan niet voor. Tijdens experimenten bewezen verschillende onderzoekers dat vloeistofademen veilig was bij kleine zoogdieren en later ook bij onder meer lammetjes en honden. Toch bleef de procedure, ook nadat deze werd verbeterd naar aanleiding van de longontsteking-ervaring van Falejczyk, bij mensen lastig.

Bij het ‘uitademen’ kunnen mensen in de vloeistof namelijk vrijwel geen koolstofdioxide kwijt, dat ophoopt in het lichaam en daar schade veroorzaakt. Desondanks werkten varianten op het principe al sinds de jaren negentig als experimentele behandelmethode bij te vroeg geboren baby’s en bij volwassen mensen met longaandoeningen. Mede omdat de techniek daarbij niet beter presteerde dan al beschikbare behandelingen, lukte het nooit om de laatste stap te zetten naar grootschaliger gebruik.