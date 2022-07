Wanhoop drijft longcovidpatiënten naar het buitenland voor behandeling

Op de covid-afdeling van het Groene Hart ziekenhuis in Gouda wordt de hoeveelheid zuurstof in het bloed van een patiënt gemeten. Beeld Arie Kievit

Het gaat om een bestaande behandeling die onder meer wordt gegeven aan patiënten met een erfelijk verhoogd cholesterol. Met een machine worden bij hen vetdeeltjes uit het bloed gehaald. Het idee is dat die behandeling ook effectief kan zijn bij patiënten met het postcovidsyndroom. Zij zouden, zo blijkt uit internationaal onderzoek, als gevolg van de corona-infectie ministolsels in hun bloedbaan hebben, die de zuurstoftoevoer naar weefsels en organen belemmeren. Door die klontertjes uit hun bloed te halen knappen ze op, zo is de gedachte.

Inmiddels bieden zestien klinieken, vooral in Duitsland, die bloedfilteringbehandeling aan. Ze trekken patiënten aan uit de hele wereld, er zijn lange wachtlijsten. Nederlandse trombose-experts zeggen dat het bewijs voor die ministolsels nog te zwak is, laat staan dat een bloedfiltering zou helpen. Toch hebben tientallen Nederlandse patiënten de therapie al ondergaan. De kosten daarvoor bedragen 1300 euro per keer, vaak zijn zes tot acht behandelingen nodig.

Behandeling met zuurstof lijkt resultaat af te werpen; klinieken worden platgebeld

Een tweede behandeling waarvoor Nederlandse patiënten naar het buitenland gaan, wordt binnenkort misschien wél in Nederland mogelijk. Artsen zijn positief over de resultaten van een onderzoek naar zuurstoftherapie en willen die behandeling hier zo snel mogelijk aanbieden. Nu reizen patiënten daarvoor nog naar Cyprus. Het is de eerste behandeling voor patiënten met het postcovidsyndroom waarvoor wetenschappelijk bewijs is vergaard.

Het gaat om hyperbare zuurstoftherapie, waarbij patiënten in een cabine onder hoge druk zuivere zuurstof inademen. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in hun bloed, en in de weefsels. De behandeling wordt al jaren gegeven, vooral aan patiënten die problemen hebben met wondgenezing en schade hebben opgelopen door bestralingen. Israëlisch onderzoek laat zien dat de vermoeidheid en de cognitieve klachten van patiënten verminderen als zij ruim een maand lang dagelijks onder hoge druk zuurstof inademen.

Nederland telt tien klinieken voor hyperbare geneeskunde. Die worden platgebeld door patiënten met langdurige coronaklachten, zegt Nina Lansdorp, arts hyperbare geneeskunde en medisch directeur van de Rotterdamse Da Vinci-kliniek. Artsen kunnen hen nu nog niet helpen omdat de behandeling voor die groep nog niet wordt erkend en dus niet wordt vergoed.

Commissie oordeelt positief over zuurstoftherapie

De commissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseert over kansrijke covidbehandelingen heeft al positief geoordeeld over de zuurstoftherapie. In Zweden loopt een grote, deels door de overheid betaalde, studie naar de behandeling. Onlangs is een motie aangenomen van Kamerlid Pieter Omtzigt waarin wordt gevraagd om meer biomedisch onderzoek naar het postcovidsyndroom.

Daarvoor zal binnenkort meer geld vrijkomen, verwacht medisch adviseur Alfons Olde Loohuis van C-support, de organisatie die patiënten ondersteunt. Bij C-support zijn 17 duizend patiënten aangesloten. De stichting heeft van het ministerie opdracht gekregen de belangrijkste onderzoeksthema’s te inventariseren. Hyperbare zuurstoftherapie is volgens hem een belangrijke kandidaat.

De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde is in overleg met onder meer de zorgverzekeraars en het Zorginstituut (dat bepaalt welke behandelingen in het basispakket zitten) om te bekijken wat ervoor nodig is om patiënten met langdurige klachten op korte termijn toch te kunnen behandelen. De onlangs gepubliceerde Israëlische studie kan daarbij helpen, denkt Lansdorp.

Zuurstoftherapie is een belangrijke eerste stap, maar er zijn nog wel twijfels

De Israëlische artsen gaven 37 patiënten 40 behandelingen waarbij ze elke keer 100 procent zuurstof inademden in een hogedrukcabine. Een controlegroep van 36 patiënten kreeg normale lucht toegediend, bij hen werd de cabinedruk na aanvang al snel verlaagd tot het normale niveau. Neuropsychologische testen lieten de weken daarop verschil zien, zo valt te lezen in vakblad Scientific Reports: patiënten die de hyperbare zuurstofbehandeling hadden gekregen, waren bijvoorbeeld scherper in hun aandacht, hadden meer energie en scoorden beter op uitvoerende taken als plannen en organiseren. Op MRI-scans van hun hersenen was zichtbaar dat betrokken hersengebieden beter waren doorbloed.

Lansdorp noemt de resultaten ‘een belangrijke eerste stap’ maar is nog wel kritisch. De Israëlische patiënten zijn maar drie weken gevolgd, de vraag is of de effecten van de zuurstofbehandeling langdurig aanhouden. Ze vraagt zich ook af wat het voor het dagelijks leven betekent dat patiënten beter scoren op een test. ‘Kan iemand dan weer aan het werk bijvoorbeeld?’ Ze hoopt dat ze snel een subsidieaanvraag voor onderzoek kan indienen. ‘We hebben haast, veel patiënten zijn al twee jaar ziek, die kunnen niet meer wachten.’