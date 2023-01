Walter Cunningham (1932-2023), de laatste Apollo 7-astronaut, was bovenal ontdekkingsreiziger

Walter Cunningham tijdens missie Apollo 7 in 1968. Beeld Nasa

In 1968 maakte Cunningham deel uit van de eerste succesvolle bemande Apollo-missie. Samen met zijn twee collega’s, Donn Eisele en Walter Schirra, bracht hij tijdens die missie elf dagen door in een baan rond de aarde. Cunningham had daarbij dienst als piloot. Hij was de laatste van de Apollo 7-pioniers die nog in leven was.

Apollo 7 verrichtte het voorwerk voor de bekendere latere Apollo-missies. Zo probeerden Cunningham en collega’s onder andere voor het eerst de manoeuvres uit die de latere bemanningen moesten uitvoeren in een baan om de maan. Minder dan een jaar na Apollo 7 zette Neil Armstrong, tijdens missie Apollo 11, de eerste voetstappen op het oppervlak van onze kosmische buur.

In tegenstelling tot de meeste collega’s uit het Apollo-tijdperk vlogen de astronauten van Apollo 7 nooit naar de maan. Dit betekent niet dat zij gedurende hun tijd in de ruimte geen primeurs boekten. Zo schoten ze onder meer de eerste live-uitzending voor televisie, die rechtstreeks vanuit de ruimte naar de aarde werd gezonden. Daarvoor wonnen de drie later een Emmy Award, de hoogste televisieprijs in de Verenigde Staten.

Afscheid van een generatie

Terwijl Nasa met de Artemis-missies, vernoemd naar de tweelingzus van de mythologische Apollo, toewerkt naar nieuwe voetstappen op het grijze maangruis, verlaat de vorige generatie astronauten definitief deze aarde. Van de 32 Apollo-astronauten is Cunningham de negentiende die overlijdt. Onder de overledenen bevinden zich ook de eerste mens op de maan (Neil Armstrong) en de voorlopig laatste (Gene Cernan).

‘Walt Cunningham was een gevechtspiloot, natuurkundige en een ondernemer, maar bovenal was hij een ontdekkingsreiziger’, memoreerde Nasa-directeur Bill Nelson bij de officiële bekendmaking van het overlijden van hun oud-astronaut. ‘Tijdens Apollo 7 schreven Cunningham en zijn collega’s geschiedenis en maakten zij de weg vrij voor de Artemis-generatie van nu.’

‘De hoop van het land’

Apollo 7 is de derde Apollo-missie waarvan de bemanning inmiddels geheel is overleden. De andere twee zijn Apollo 14 en Apollo 1. De bemanning van Apollo 1 overleed in 1967 bij een fataal ongeluk tijdens een test met de bemanningscapsule op het lanceerplatform.

‘We droegen de hoop van het land met ons mee’, schreef Cunningham daarover in zijn memoires uit 1977. ‘Eenentwintig maanden eerder had een brand op het platform van waaruit we lanceerden drie van onze teamgenoten gedood. Nog één tegenslag nu, en de kans om voor 1970 een man op de maan te landen, zou voor altijd verkeken zijn.’ Het succes van Apollo 7 zorgde uiteindelijk voor hernieuwd optimisme over het Amerikaanse maanprogramma.

Cunningham vloog 54 gevechtsmissies voor de Amerikaanse marine en bestuurde ruim veertig verschillende vliegtuigen. Apollo 7 was zijn enige missie in de ruimte.