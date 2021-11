Walrussen tellen vanuit je luie stoel

Beeld AP/U.S. Fish and Wildlife Service

Opsporing verzocht: het Wereld Natuur Fonds en onderzoekers van de British Antarctic Survey vragen burgers walrussen te tellen op de Noordpool. Ze hoeven er niet de kou voor in, vanuit de warme huiskamer kunnen ze zo’n 600 duizend satellietfoto’s uitvlooien op de robbensoort. Zo hopen de wetenschappers een beter beeld te krijgen van het aantal walrussen, verschuivingen in hun leefgebied en hun vermogen zich aan te passen. Nu het zee-ijs smelt, moeten walrussen grotere afstanden afleggen naar nieuwe rustplaatsen. Toenemende scheepvaart en industrie brengen de walrus nog meer in problemen. Het project zal vijf jaar duren, de eerste resultaten worden volgend jaar verwacht. Door de tellingen jaarlijks te herhalen, hopen onderzoekers trends te ontdekken en beschermende maatregelen te kunnen voorstellen. In het Atlantische deel van de Arctische Oceaan leven naar schatting 25 duizend walrussen. Gert Polet van WWF Nederland: ‘Erg precies is dat cijfer niet. Het zijn schattingen op basis van luchtfoto’s die niet jaarlijks en ook niet allemaal tegelijk zijn genomen, waardoor verplaatsingen niet gezien worden en veel onduidelijk blijft.’ Kandidaten kunnen zich aanmelden via de website van WWF-NL.