Wacht het kabinet expres met publicatie van de Donorwet om een referendum te dwarsbomen?

Petitie

De Donorwet zou een perfect referendumonderwerp zijn Bart Nijman, redacteur van GeenStijl

Op het ministerie van Volksgezondheid is men zich van geen kwaad bewust. Normaliter legt een minister eerst een wet voor aan de Ministerraad en wordt deze daarna behandeld in het parlement. Bij een initiatiefwet is die volgorde andersom. Bruins moet de Donorwet nog bespreken met zijn collega-ministers, laat zijn woordvoerder weten. Het is er de afgelopen weken niet van gekomen vanwege krokusreces en een reis naar de Olympische Spelen (hij is tevens minister van Sport). Volgende week is hij bovendien weer in Korea voor de Paralympics. Tot slot moet de koning de wet nog tekenen. Dan pas volgt publicatie. Dus het kan nog wel een paar weken duren.



Als Bruins kan treuzelen met de Donorwet, kan de Eerste Kamer dat wellicht ook bij de behandeling van Ollongren's Intrekkingswet? 'Zo zit ik niet in elkaar', zegt Koffeman. 'Maar ik laat me ook niet opjagen. Wij willen de Intrekkingswet heel zorgvuldig bekijken, maar dat komt vooral doordat het kabinet die wet met stoom en kokend water erdoor wil drukken.'



Weblog GeenStijl overweegt een petitie te starten zodra de Donorwet in het Staatsblad staat. Maar alleen als de weg richting referendum dan niet al is afgesneden, laat redacteur Bart Nijman weten. 'De Donorwet zou een perfect referendumonderwerp zijn.' Zo'n petitie zou kansrijk kunnen zijn: de afgelopen twee jaar lieten ruim 185 duizend mensen registreren dat ze geen orgaandonor willen zijn.