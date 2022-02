Waarom zoveel mensen het oersimpele Wordle spelen

Onbegrensdheid was altijd een van de beloftes én succesfactoren van internet. In plaats van een uur lang Funniest Home Video’s op lineaire tv kunt u op TikTok of YouTube de rest van uw leven vullen met het kijken naar vergelijkbaar materiaal. Een cassettebandje duurde doorgaans negentig minuten, een cd een minuut of zeventig, een lp 45 minuten. Vergelijk dat eens met Spotify.

Webwinkels als Amazon hebben zo’n beetje hun hele bedrijfsmodel op die oneindigheid gebaseerd. Dit model is via de Amerikaanse techschrijver Chris Anderson bekend geworden onder de naam ‘long tail’. Zijn theorie, opgeschreven in het gelijknamige boek uit 2006, komt erop neer dat producten waar weinig vraag naar is bij elkaar opgeteld meer opbrengen dan de paar grote bestsellers die in grote stapels in de fysieke winkels liggen. Internet zorgde ervoor dat winkels een semi-oneindig grote catalogus konden aanhouden.

Op individueel niveau hebben we elke dag te maken met de soms eerder treurigmakende dan hemelse overvloed die de apps op het mobieltje ons bieden. We doomscrollen ons te pletter.

En nu is daar ineens Wordle (Nederlandse versie: Woordle). Dit oersimpele spelletje onttrekt zich in ieder opzicht aan de vigerende (commerciële) internetwetten. De plotselinge populariteit ervan is fascinerend. Op 1 november speelden nog geen honderd mensen de game, inmiddels zijn dat er miljoenen per dag. Nog even voor wie niet weet wat Wordle is: de internetvariant van Lingo. Iedereen krijgt zes beurten om een vijfletterwoord te raden. Iedere dag voor iedereen hetzelfde woord.

Wordle heeft geen app, geen notificaties, geen betaalmodel, geen registratie, zelfs geen reclames. Beeld Getty Images

Er zit geen marketingplan achter. De maker is Josh Wardle, een 36-jarige programmeur die het voor zijn partner in elkaar knutselde, net als hij een liefhebber van woordspelletjes. Daarna ging het hard. Zo hard dat The New York Times er eerder deze maand een bedrag van zeven cijfers voor over had om het over te nemen. Wordle heeft geen app, geen notificaties, geen betaalmodel, geen registratie, zelfs geen reclames. De enige toevoeging is een obligate deelknop, waarmee spelers het resultaat kunnen laten zien op bijvoorbeeld WhatsApp of Twitter. Ontvangers krijgen dan uiteraard niet het woord te zien, maar alleen een stapel groene en gele blokjes die duidelijk maakt hoeveel beurten de speler nodig heeft gehad om het woord van de dag te raden.

Deskundigen zijn de afgelopen weken over elkaar heen gebuiteld om het onverwachte succes te verklaren. Geen reclames, zegt de een. Geen registratie, stelt de ander. De mogelijkheid om het resultaat de delen, vermoedt weer een ander.

Nee, veel waarschijnlijker is dat een ouderwets, maar nog altijd bijzonder krachtig aspect ten grondslag ligt aan de populariteit: schaarste. Als het een app was geweest waar verveelde internetters oneindig vaak een woordpuzzel konden maken, was Wordle diep in de krochten van de appstores weggezonken in anonimiteit. Juist het met alle internetwetten spottende gegeven dat er één woord per dag kan worden gespeeld en dat dit woord ook nog eens voor iedereen hetzelfde is, maakt het tot het succes dat het nu is.

Leve de schaarste.