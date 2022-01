Waarom zit de laadkabel van elektrische auto’s niet op een haspel, zoals bij stofzuigers?

In de kofferbak van onze hybride huurauto slingert een laadkabel rond, nog vies van de modder. Ineens schiet me weer de vraag te binnen die ik van een lezer kreeg: waarom zit de laadkabel van elektrische auto’s eigenlijk niet op een haspel, zoals bij stofzuigers? De huidige kabels slingeren los in de achter- of voorbak, die moet je pakken, inpluggen en dan ligt-ie op de vaak natte en/of vieze grond. En na afloop alles weer in omgekeerde richting. Met een haspel kun je gewoon de kabel uittrekken richting oplaadpunt.

De haspelsuggestie doet me in eerste instantie terugdenken aan mijn eindexamen natuurkunde. Een opgerolde kabel vormt een spoel, die door inductie weerstand op kan wekken en daardoor warmte. Ik zag het effect ooit in de praktijk bij een elektrische barbecue en een opgerolde verlenghaspel. De stoppen klapten eruit en de haspel bleek gloeiend heet, waardoor het kabelomhulsel was gesmolten. Oeps.

Pavol Bauer, hoogleraar en expert op het gebied van elektrisch laden bij de TU Delft, stelt me wat dat betreft gerust. Als je een autolaadkabel op een haspel aanbrengt zouden de grootste weerstand en vermogensverlies niet zozeer door de spoelvorm komen, die tenslotte maar een beperkt aantal wikkelingen heeft, maar door de weerstand van de kabel zelf. Wel kan een kabel in opgerolde vorm z’n warmte minder goed kwijt en dat was er waarschijnlijk aan de hand bij ons elektrischebarbecue-incident.

Bauer stelt een wedervraag: waarom zou je überhaupt een haspel willen? Ik leg het uit van het gesleep en het gedoe en het gelig op de natte, vieze grond. Hij ziet het voordeel niet zo, zeker niet in de nabije toekomst. De eerste elektrische auto’s hadden nog verschillende soorten aansluitingen op de auto zelf, dus toen moest je je eigen kabel of kabels meebrengen om de auto aan te kunnen sluiten op het laadpunt.

Maar vrijwel alle nieuwe modellen hebben een zogenoemde ‘Type 2’ Mennekes-aansluiting voor regulier laden en je ziet ook steeds vaker de CSS-combo stekker, waarmee je zowel bij snellaadstations als bij reguliere stations kunt laden. Bovendien, bij snellaadstations zit de kabel, vanwege het grotere vermogen en de daarom dikkere kabel, überhaupt al aan het laadstation vast, net zoals je bij een benzinepomp ook niet je eigen slang mee hoeft te nemen.

Dan blijven de reguliere, publieke laadpalen en de thuislaadpunten over. Als de sector blijft convergeren naar standaardstekkers kunnen de kabels hierbij, net als bij de snellader, standaard op het laadpunt worden aangebracht, op een uittrekbare manier. De start-up Qwello heeft in Duitsland onlangs de eerste palen van dit soort geïnstalleerd. Scheelt een hoop gesleep met vieze kabels, zo’n ingebouwde haspel. Maar, om dan nog even de vergelijking met de stofzuiger compleet te maken: de haspel zit dan dus niet in de stofzuiger, maar in het stopcontact.

Beeld .

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk