Waarom worden er ineens minder kinderen geboren?

Dat kan dus zomaar gebeuren, in de wonderlijke tijd waarin we leven: op internet raakte ik aan de praat met een muis.

Gewoon een volwassen vent uit Duitsland die coronavaccins wantrouwt waarschijnlijk, maar wie ben ik om in twijfel te trekken wat ik lees op het internet. ‘@Jikkyleaks’ presenteert zich als een laboratoriummuis. En nu beweerde het diertje: in allerlei landen is het aantal geboortes sterk gedaald. Bij mensen dus, niet bij muizen.

‘Een enorm veiligheidssignaal voor onvruchtbaarheid’, piepte de muis. Want een plotse dip in het aantal geboortes, ruim negen maanden nadat dertigers werden ingeënt, dat kan natuurlijk geen toeval zijn. ‘Maar wat weet ik ervan. Ik ben maar een muis’, aldus Jikkyleaks, wiens berichten erover tienduizenden keren werd gedeeld en gewaardeerd met hartjes.

Makkelijk om zoiets weg te wuiven, te negeren, te wijzen op de talloze gedegen studies die aantonen dat coronavaccins geen snars veranderen aan het menselijk vermogen tot voortplanting. Als ik het nazoek, blijkt de muis bovendien te hebben gesjoemeld met de cijfers – foei muis, wat een rattenstreek! Maar wat ik mijn nieuwe donzige vriendje maar niet vertel: helemaal ongelijk heeft hij niet.

Ook als ik de echte cijfers erbij pak, zie je iets van een patroon. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er in ons land honderden baby’s per maand minder geboren dan een jaar eerder. En niet alleen in Nederland. Ook in Duitsland en Denemarken liep het geboortecijfer begin dit jaar opeens terug. Geen wonder dat zoiets als een lopend vuurtje rondgaat over het internet. ‘Ook in Nederland minder geboortes’, lees ik ergens. ‘Maar het komt niet door de vaccinaties hoor, echt niet.’ (Ik verklap vast: inderdaad, dat komt niet door de vaccins.)

Boeiend, hoe een pandemie doorwerkt op zoiets intiems als kinderen krijgen. Negen maanden na de Spaanse Griep van 1918 kukelde het aantal geboortes in tal van landen naar beneden. Zo gaat het meestal, na een pandemie: met al die ziekte, onzekerheid en overvolle ziekenhuizen denken mensen er wel twee keer over na voordat ze aan gezinsuitbreiding beginnen. Daarna, als het gevaar is geweken, komt het herstel en is er een geboortegolf: meer baby’s dan normaal.

Gaan die demografische wetten nog steeds op? Aan de ene kant wel. Toen wetenschappers aan het begin van de eerste golf in onder meer Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië peilden hoe jonge stellen aankeken tegen hun babyplannen, zei driekwart toch nog even te wachten. Anderzijds, zoals iedereen weet die net zoals ik in coronatijd probeerde een kat aan te schaffen: massaal werden we huiselijk, toen we de deur niet meer uit konden.

En dat laatste effect lijkt in ons land de doorslag te hebben gegeven. Eind vorig jaar meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er in 2021 een heuse geboortepiek was: zevenduizend kinderen meer dan in 2020, en met 180 duizend geboortes het hoogste aantal sinds tien jaar. Kennelijk zijn veel stellen, na van de schrik van de eerste golf te zijn bekomen, alsnog de koffer in gedoken, met hun gloednieuwe kat op het voeteinde.

Vandaar die abrupte daling begin dit jaar! Zoals er na de Spaanse Griep een geboortedip was gevolgd door een geboortepiek, zo gaat het nu precies andersom: extra baby’s, logischerwijs gevolgd door een periode met minder baby’s. Ook in Duitsland en Denemarken was er, voorafgaand aan de huidige daling, een babypiek, blijkt als ik het nazoek. Niks vaccinbijwerking. Dit is gewoon mensenwerk.

In landen met minder sociale zekerheid en minder economische coronasteun, zoals Hongarije, Italië, Spanje, Portugal en de VS, ging het precies andersom. Daar daalde het geboortecijfer vorig jaar juist, volgens een recente Brits-Italiaanse analyse. Met als gevolg dat het aantal baby’s in die landen begin dit jaar juist weer opveerde. In Frankrijk van 56 duizend naar 59 duizend per maand.

Maar als ik Jikkyleaks de laboratoriummuis opzoek om al dit geruststellende nieuws met hem te delen, tref ik een leeg kooitje. Zijn account is opgeschort, wegens het delen van teveel desinformatie, lees ik. Toch nog in zijn eigen val gelopen.

Met dank aan Tanja Traag van het CBS.