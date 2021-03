Waarom Twitter een Utrechtse maker van nieuwsbrieven kocht

Twitter nam eerder dit jaar Revue over, een dienst uit Utrecht om nieuwsbrieven te maken en te versturen. Wat wil de gigant van de korte berichtjes daarmee?

Twitter heeft meer dan 190 miljoen dagelijks actieve gebruikers, is goed voor een omzet van 3,7 miljard dollar en heeft sinds kort een kantoor in Utrecht. Daar werken zeven mensen aan Revue, een dienst waarmee je een nieuwsbrief kunt versturen en daar geld voor kunt vragen. Wat moet zo’n groot techbedrijf met een dienst om e-mails te kunnen versturen?

Voor Martijn de Kuijper (36) is dat logisch, om niet te zeggen: de cirkel is nu rond. In 2015 richtte hij samen met Mohamed el Maslouhi (nu 39) Revue op, juist omdat ze iets misten aan Twitter. Daar vind je een schat aan mensen die interessante gedachten en artikelen delen, maar om die te kunnen zien moest je de hele dag op Twitter kijken en hopen op een vondst.

E-mail heeft een paar grote voordelen ten opzichte van Twitter en ‘gewone’ websites. De distributie, dus hoe een brief bij een abonnee terechtkomt, bestaat al. E-mail komt binnen op een voor internetbegrippen best persoonlijke plek, namelijk een persoonlijke inbox. Je kunt een brief lezen wanneer het jou uitkomt. En voor verzenders en een dienst als Revue is een groot voordeel: de techniek is van niemand, dus iedereen kan een mail sturen en ontvangen.

De mail-app is daarnaast een van de meest gebruikte apps op smartphones. De Kuijper: ‘Ik heb onderzoeken gelezen waarin stond dat mensen éérst hun mail openen als ze wakker worden, en dan pas andere apps.’

Voordat hij Revue oprichtte had De Kuijper al twee start-ups geleid, hij kon een beetje programmeren en wist iets van ontwerpen. ‘We wilden een platform voor denkers, schrijvers en journalisten waarmee we het makkelijk maken om een publiek te kunnen bedienen, omdat het daar zo aan ontbrak.’

Eenpersoonsuitgeverij

Nu is een e-mail versturen niet de ingewikkeldste taak. Wat De Kuijper en El Maslouhi voor ogen hadden ging verder: je moet als schrijver een eenpersoonsuitgeverij kunnen worden. Dus zorgen dat je artikel, of nieuwsbrief dus, wordt bezorgd en je als afzender inzicht krijgt in hoe de mail is gelezen. Tot slot zou je geld moeten kunnen vragen voor je nieuwsbrief. De techniek om dat te kunnen doen neemt Revue uit handen.

Als maker moest het via Revue bovendien heel eenvoudig zijn om een nieuwsbrief samen te stellen, vonden De Kuijper en El Maslouhi. Behalve via tekst schrijven gaat dat door verschillende andere elementen (een lijstje links, tweets) van de nieuwsbrief te slepen naar een andere plek. Geld verdiende Revue via een percentage van de abonnee-inkomsten.

Het succes illustreert De Kuijper met de nieuwsbrief van toenmalig correspondent in de Verenigde Staten Arjen van der Horst van de NOS. Hij begon in de eerste honderd dagen van het presidentschap van Donald Trump de Trump Daily. ‘Er gebeurde elke dag zo ontzettend veel dat het nieuws volgen een dagtaak zou zijn. De Trump Daily belandde om kwart voor zes in je inbox en je was in een minuut of tien helemaal bij. Na die honderd dagen werd het een wekelijkse nieuwsbrief en zag je mensen op donderdag al twitteren dat ze zin hadden in de volgende editie.’

Meer lezers

Van individuele afzenders alleen kon Revue niet leven. Inmiddels versturen bijvoorbeeld KRO-NCRV, de NOS en de zakelijke uitgever FastCompany hun nieuwsbrieven via de Utrechtse dienst. ‘Het is grappig om te merken’, zegt De Kuijper, ‘dat ook bij zo’n groot bedrijf als FastCompany iedereen bezig is met één ding, van een individuele schrijver tot op het niveau van de directie: hoe laten we ons publiek groeien?’, zegt De Kuijper.

Waarmee we weer terug zijn bij Twitter. Via een investeerder in Revue kregen De Kuijper en het hoofd product van Twitter contact en dat bleven ze houden. Vanaf 2020 werd de interesse vanuit San Francisco steeds serieuzer. In januari werd de overname bekend. Beide bedrijven maken niet bekend hoeveel geld met de overname is gemoeid.

Revue blijft als losse dienst bestaan, dat was een eis van De Kuijper en zijn team. Wel werd er al snel een functionaliteit aan Twitter toegevoegd: je kunt vanaf Twitter.com ook nieuwsbrieven gaan maken. En het ligt voor de hand dat een gebruiker zich straks in een tweet direct op een nieuwsbrief kan abonneren. Zodat je via een wereld die constant wordt ververst, terechtkomt in eentje met wat meer rust.

Zoals Martijn de Kuijper het verwoordt: ‘Een nieuwsbrief heeft een begin en een eind. Je hoeft niet eindeloos door te scrollen. En er is geen algoritme dat bepaalt wat je wel en niet te zien krijgt. Dat ben je zelf.’