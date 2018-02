Waarom reageert water zo eigenaardig op een zonsverduistering? Onderzoekers hopen daar achter te komen op de Zuidpool

Tijdens een eclips lijkt water wat hoger in een dun buisje op te klimmen

'Er was een plaats in het programma vrij en Elmar heeft die kans aangegrepen', zegt Wetsus-directeur prof. Cees Buisman, tevens hoogleraar waterzuivering in Wageningen, over het poolavontuur. Wat zijn kennisinstituut daaraan overhoudt, weet hij niet. 'Een mooie publicatie mag ik hopen, gezien de uren die erin zijn gaan zitten. En vermoedelijk een hoop ophef als zou blijken dat zon en maan inderdaad water veranderen, zoals biologisch-dynamische boeren beweren.' Wetsus wordt gefinancierd door ministeries en de provincie en doet veel contractonderzoek voor de watersector in Nederland en daarbuiten.



Fuchs werkt al jaren aan een merkwaardige relatie die er volgens hem bestaat tussen watereigenschappen en zonsverduisteringen. Daarvoor vond hij in antieke logboeken aanwijzingen. Bij eerdere metingen in Leeuwarden tijdens de eclips in 2015 zag hij in zijn lab de oppervlaktespanning van water stijgen, en later ook op Réunion en in Chili. In smalle buisjes kruipt het dan spontaan verder omhoog dan normaal. Temperatuur en luchtdruk spelen daarbij geen rol, weet hij.



Vorig jaar zagen collega's van NASA bij de totale zonsverduistering in de VS de onbekende stijging ook. 'Het is bizar, maar data zijn data', zegt de Wetsus-man zelf. Een publicatie is in de maak.