Waarom piekeren we?

Wie kent het niet: (nachtelijk) getob over onheil op het werk, complexe liefdeskwesties of de hiaten in het leven. Piekeren doen we allemaal - of in elk geval alle proefpersonen die internationaal ooit meededen aan pieker-onderzoek. 'Mensen die zeggen dat ze nooit piekeren kom je eigenlijk niet tegen', zegt Bart Verkuil, universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden.



Maar waarom doen we het? Piekeren is een logische reactie op onzekerheid, legt Verkuil uit. Van nature is de mens geneigd om oplossingen te zoeken voor problemen.