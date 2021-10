Waarom Nintendo met succes een Switch maakt

Beeld Pauline Niks

Ik zie dubbel en dat is de bedoeling. Op mijn bureau staan twee bijna identieke schermpjes. Het ene is een Nintendo Switch uit 2017, het ‘geboortejaar’ van deze spelcomputer. Het andere is een Nintendo Switch van net een week oud. Op beide spelcomputertjes gooit de gestrande astronaut Olimar piepende radijsjes, de Pikmin, naar een reusachtige kever toe die het insect langzaam onderschoffelen.

Het verschil: de Pikmin op de nieuwere Switch ogen net iets frisser, scherper, lichter, de zwarte plekken op hun planeet net iets dieper zwart. De reden: deze verse uitvoering is voorzien van een oledscherm, een verfijnde beeldtechnologie die in steeds meer tv’s en smartphones is te vinden.

Het is niet de enige vernieuwing in deze editie van Nintendo’s hybride spelcomputer, die geschikt is voor gamen op de tv, maar ook onderweg kan worden bespeeld dankzij het ingebouwde scherm.

Dat touchscreen is in het nieuwe oledmodel net iets groter dan van zijn voorganger. Dat meet tussen de uiterste hoeken bijna 16 centimeter. De nieuwe Switch heeft een schermdiagonaal van haast 18 centimeter. De behuizing van de oled- en oerversie is ondanks die verschillen even groot. Nintendo heeft het scherm kunnen verruimen door de randen eromheen kleiner te maken.

Beeld rv

Onder de motorkap heeft Nintendo weinig aan de Switch gewijzigd. Er zit twee keer zoveel opslagruimte in, al is 64 gigabyte nog niet om over naar huis te schrijven.

Een grote verbetering is de stand, waarmee je de Switch onder een kleine hoek op een tafel of je schoot kunt zetten. Het oermodel had een klein uitklapbaar pootje, waarmee de console in maar één onbruikbare stand valt te plaatsen. De nieuwe uitvoering heeft een klep aan de achterzijde die even breed is als het toestel en die zich in elke hoek laat buigen.

Dock

De dock waarmee je de Switch aan de televisie koppelt en hem tegelijkertijd oplaadt is nu voorzien van een volwaardige ethernet-aansluiting; het oude model had voor een vaste internetverbinding een speciale adapter nodig.

En last but not least: om te voorkomen dat iemand je de oude Switch als het nieuwe model verkoopt heeft Nintendo de twee afstandsbedieninkjes, de Joy-Cons, in de witte verf gedoopt, net als de dock. Die heeft daardoor nu veel weg van een miniformaat broodrooster.

Dat er een nieuwe Switch zat aan te komen werd in maart onthuld door het financiële persbureau Bloomberg. Dat had uit ‘ingewijden’ nog een vernieuwing weten los te peuteren, die evenwel niet is terug te vinden: ondersteuning voor televisies met 4K-resolutie. De concurrenten van Nintendo, Microsoft met de Xbox Series en Sony met zijn PlayStation 5, kunnen wel beelden in bijna 8,3 miljoen pixels op een tv-scherm toveren. De Switch blijft op een kwart daarvan steken.

Of dat 4K-verzuim de Switch veel pijn gaat doen is de vraag. Nintendo’s speeldoosje verkocht vorig jaar beter dan de PlayStation en de Xbox. Het oledscherm en de andere upgrades houden de verkopen wellicht op peil. Er zijn 90 miljoen exemplaren verkocht van de originele Switch en de Switch Lite, een tv-loze versie die in 2019 uitkwam.

Catalogus

Niet slecht voor een console waar analisten en journalisten vier jaar terug bij de introductie geen stuiver voor gaven. Zij voorspelden dat de Switch hetzelfde lot zou ondergaan als de PlayStation Vita, Sony’s portable spelcomputer uit 2011. Dat werd een commerciële flop vanwege de concurrentie die de mobiele telefoon en de tabletcomputer als de iPad boden.

Dat de Switch wel aansloeg is aan een aantal factoren te danken. Om te beginnen heeft Nintendo een sterke catalogus aan games die alleen voor de Switch verkrijgbaar zijn, op wat bescheiden uitstapjes naar de smartphone na. De fans van Super Mario en Animal Crossing kunnen nergens anders terecht.

De Switch is vooral de enige draagbare console waarmee je op de televisie aan een game kunt beginnen en onderweg in de trein of op school kunt verder spelen. Die lucratieve vondst is anderen niet ontgaan. Dit jaar hebben drie Chinese fabrikanten klonen uitgebracht die geschikt zijn om games op te spelen die normaal om een volwaardige Windows-pc of een laptop vragen.

Die Aya Neo, GPD Win 3 en OnexPlayer zijn aan de prijs: de instapmodellen van deze portable consoles beginnen bij 900 euro.

Steam Deck

Betaalbaarder is de Steam Deck, die deze zomer is aangekondigd door Valve Corporation, gamesuitgever en de exploitant van Steam, de grootste webwinkel waarin gamers spellen kunnen downloaden. Prijskaartje: vanaf 419 euro, net iets duurder dan de Switch (399 euro).

Net als de Switch heeft de Steam Deck een ingebouwd scherm met een diagonaal van 18 centimeter. De console heeft geen dock nodig om met een tv of computermonitor te kunnen ‘praten’: een simpele kabel voldoet. Draagbaar is misschien een rekbaar begrip: de Deck is met een gewicht van 660 gram een kwart kilo zwaarder dan Nintendo’s portable.

De Steam Deck verschijnt in december, maar de eerste lichting is al lang en breed uitverkocht en Valve is vrij vaag over wanneer de meeste klanten het apparaat in hun handen hebben – ‘ergens na het tweede kwartaal van 2022’. Olimar en de Pikmin hebben het portable rijk nog wel even alleen.