Waarom mijn oud-buurman niet al zijn zonnepanelen aan één kant van zijn huis wil hebben

Ik sprak mijn oude buurman en hij was erg in zijn nopjes met zijn nieuwe zonnepanelen. ‘Er liggen er een paar op het oosten, bijna noordoosten’, glom hij. Nu ben ik geen zonnepanelenexpert, maar ik dacht dat zonnepanelen altijd op het zuiden moesten, omdat dan de opbrengst het grootst is.

‘Nou, met die nieuwere generatie efficiëntere panelen lonen oost-westdaken ook al prima. Maar het wordt ook minder gunstig als alle panelen aan de kant met de meeste zonopbrengst liggen wanneer de salderingsregeling afgebouwd gaat worden.’ O, wat ik nog was vergeten te vertellen: mijn voormalige buurman werkt in de verduurzaming van gebouwen. Dus hij kwam goed beslagen ten ijs.

Op dit moment geldt nog de salderingsregeling die ervoor zorgt dat zonnepanelenbezitters aan het eind van het jaar de elektriciteit die ze hebben teruggeleverd aan het net wanneer hun panelen te veel opleverden, mogen aftrekken van de stroom die ze afnamen toen hun panelen juist niet genoeg opleverden. Het plan is om die regeling geleidelijk af te bouwen, wat toezichthouder ACM van harte aanmoedigt, maar de Kamer is voorlopig om diverse opportunistische redenen tegen. Terwijl, dit is in de categorie hypotheekrenteaftrek: afschaffen gaat een beetje pijn doen, maar eigenlijk weet iedereen wel dat dit niet meer kan.

Onder de huidige regels is je doel als eigenaar van zonnepanelen: zo veel mogelijk elektriciteit opwekken, maakt niet uit op welk moment van de dag. Want als je teruglevert, krijg je er dezelfde prijs voor als wanneer je op een later moment elektriciteit afneemt. Dat leidt tot een overbelasting van het elektriciteitsnet. De nieuwe spelregels veranderen dat. Je kunt nog steeds terugleveren, maar de prijs zal laag zijn als iedereen dit doet, bijvoorbeeld midden op een zonnige voorjaarsdag. Dan wordt het nieuwe doel om je elektriciteit zo veel mogelijk op te wekken op momenten dat je die zelf nodig hebt.

En dan zijn er twee opties: of je past het tijdstip van verbruik aan, of dat van de opwekking. Als je je verbruikstijdstip wil aanpassen, kun je bijvoorbeeld de vaatwasser en wasmachine laten draaien en je warmtepomp laten aanslaan op die momenten dat je panelen veel opbrengen en je stroom ‘gratis’ is. Maar je kunt ook de opwekking spreiden. En dát is waarom mijn oud-buurman niet al zijn panelen aan één kant van het huis wil hebben (of dat nu het zuiden, oosten of westen is), maar aan verschillende kanten.

Dit laat mooi zien hoe het ontwerp van producten niet alleen wordt gestuurd door onze behoeften en de beschikbare technologie, maar ook door verdienmodellen en beprijzing. Het afbouwen van de salderingsregeling en het bijbehorende geschuif met panelen past bij de transitie naar een elektriciteitsnet waarin, door variabele energiebronnen als zon en wind, het in balans brengen van vraag en aanbod een belangrijke rol zal spelen en prijzen dus waarschijnlijk steeds vaker dynamisch zullen zijn.

