Waarom maakt de Belastingdienst telkens weer dezelfde fout in de aangifte?

Soms krijg ik geldvragen van lezers die goed op de hoogte zijn, maar die toch vastlopen. Zij zijn – zoals een van hen het fraai uitdrukt – ‘niet helemaal een vreemde in het financiële Jeruzalem’. Zij helpen vaak anderen bij het invullen van de belastingaangifte. In dit geval gaat het om de aangifte van gepensioneerde echtparen van wie er een naar het verpleeghuis is verhuisd. Door tegenwerking van de Belastingdienst lopen zij honderden euro’s belastingkorting mis.

De partners wonen inmiddels apart van elkaar en kunnen dan alleenstaande-AOW aanvragen. Dat levert beiden ruim 5.000 euro per jaar meer op, maar hierdoor moet de partner in het verpleeghuis veel meer eigen bijdrage betalen. Je kunt er dan vaak beter voor kiezen om vast te houden aan de lagere AOW voor gehuwden.

Als je als AOW’er alleen woont, heb je automatisch recht op de alleenstaande-ouderenkorting van 443 euro. Daardoor betaal je 443 euro minder belastingen. Ook al krijg je nog altijd de AOW voor gehuwden, mag je die korting gewoon aanvragen. Je houdt je recht op AOW voor alleenstaanden, ook als je die niet aanvraagt.

Wie de aangifte goed invult en de alleenstaande-ouderenkorting aanvraagt, ontvangt toch per brief een afwijzing van de Belastingdienst. Er zou namelijk geen recht zijn op alleenstaande-ouderenkorting als de belastingplichtige AOW voor gehuwden ontvangt. Je moet bezwaar maken en dan krijg je die 443 euro alsnog toegekend.

De Belastingdienst moet beter weten, maar doet het telkens weer fout. De computer doet dat. Je kunt dat zien aan de afwijzingsbrief die ondertekend is door de inspecteur drs. J.M. Melsen, Belastingdienst/Centrale administratieve processen. Deze Melsen is eigenlijk de algemene directeur van de afdeling ‘Centrale administratieve processen’ (CAP) die zorgdraagt voor het geautomatiseerde verkeer met burgers. De missie van CAP is ‘massaal persoonlijk maken’. Dat gebeurt onder meer door te doen alsof Melsen een belastinginspecteur is. Je kunt ‘Melsen’ helaas niet vertellen wat er fout gaat, zodat hij ervan leert. Je moet hem herprogrammeren.

Er bestaat een website, belastingdienst.nl/kennisnetwerk waar hulpvaardige burgers hun ervaringen kunnen delen en problemen kunnen aankaarten. Iedereen kan daar inloggen met zijn DigiD. De kwestie van de alleenstaande-ouderenkorting op het forum van die website is twee weken geleden opnieuw aangekaart. Pieter Schakel is een van de doorgaans anonieme helpers die de Belastingdienst oproept hier iets aan te doen. Schakel is ervaringsdeskundige met zelf een partner in een verpleeghuis. Daarnaast helpt hij als vrijwilliger van de ANBO honderden belastingplichtigen per jaar. Hij heeft naar eigen zeggen al twintig keer geholpen met het opstellen van een bezwaarschrift om de alleenstaande-ouderenkorting toch af te dwingen. Kan er niet eens ingegrepen worden, vraagt hij wanhopig.

Mijn steun heeft hij. En wie hiermee worstelt: Schakel publiceert op dat forum een modelbezwaarschrift. Wie het niet kan vinden, kan mij via onderstaand mailadres benaderen. Dan stuur ik de tekst toe.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl