Waarom kunnen we zo slecht tegen ons verlies?

Wat roept een sterkere emotie op: winnen of verliezen? Misschien denkt u: winnen is even aangenaam als verliezen onaangenaam is. Dan heeft u het mis. 'Verlies weegt zwaarder dan winst', zegt hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam).



Dit fenomeen wordt ook wel verliesaversie genoemd. Een term die in 1979 is gemunt door de Israëlisch-Amerikaanse cognitieve wetenschappers Daniel Kahneman en Amos Tversky. Zij berekenden dat materieel verlies ongeveer twee maal zo pijnlijk is als een vergelijkbare winst fijn.