Waarom is de een van nature positief en de ander negatief? Het raadselachtige samenspel van genen en omgeving

De gelukkigste man ter wereld werd in Duitsland geboren, in 1920. Eddie Jaku groeide op in een gezin dat zich altijd meer Duits dan Joods had gevoeld, tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Zijn vader en zijn moeder werden vermoord in Auschwitz. Zelf overleefde hij het concentratiekamp en de dodenmarsen die daarop volgden ternauwernood.

Toen Jaku na de oorlog trouwde en een zoon kreeg, maakte hij een afspraak met zichzelf. Voortaan zou hij elke dag lachen, hij zou altijd vriendelijk en beleefd zijn en andere mensen helpen. En hij zou nooit meer voet op Duitse bodem zetten.

Aan die beloften heeft hij zich gehouden, vertelde de toen 99-jarige Jaku een paar jaar geleden in een Ted-talk die hem beroemd zou maken. Het verleden in de ogen kijken zonder haat te koesteren en altijd blijven lachen; het is volgens de Holocaust-overlevende de blauwdruk voor een gelukkig leven.

Eddie Jaku overleed twee jaar geleden op 101-jarige leeftijd, maar niet voor hij zijn autobiografie had gepubliceerd: De gelukkigste man ter wereld.

Over de auteur

Kaya Bouma schrijft voor de Volkskrant over psyche, brein en gedrag. Ook schrijft ze over de geestelijke gezondheidszorg.

Het verhaal van Jaku is uitzonderlijk. Hij was veerkrachtig onder buitengewoon zware omstandigheden. Maar dat ook in het dagelijks leven sommige mensen tegenslag makkelijker van zich afschudden dan anderen, zal voor velen herkenbaar zijn.

Volkskrant-lezers verbazen zich over die grote verschillen. ‘Wat bepaalt hoeveel veerkracht iemand heeft?’, mailt een lezer bijvoorbeeld. ‘Hoe komt het dat sommige mensen van nature zwaarmoedig zijn en anderen in moeilijke omstandigheden blijven lachen en doorgaan met hun leven?’, schrijft een andere lezer. ‘Met andere woorden: hoe kan het dat voor de een het glas half leeg is en voor de ander het glas half vol?’

Het is een vraag waaraan Meike Bartels haar wetenschappelijke carrière wijdt. Bartels is hoogleraar genetica en welbevinden aan de Vrije Universiteit (VU). Na haar promotieonderzoek over emotionele en gedragsproblemen bij kinderen, realiseerde ze zich dat zij en veel van haar vakgenoten zich vooral bezighielden met mensen die worstelen met het leven.

‘De focus lag altijd op de 20 procent die psychische problemen krijgt, terwijl het met de overige 80 procent goed gaat’, vertelt ze in haar kantoor op de vijfde verdieping van de medische faculteit. De muren heeft ze versierd met optimistische leuzen als ‘Do what makes you happy’ en ‘Happy looks good on you’.

Bartels: ‘Ik vroeg me af: waarom doen we geen onderzoek naar de mensen met wie het goed gaat? Het is toch even belangrijk om te weten waarom iemand geen psychische problemen krijgt?’

‘De verwachting dat het goed komt’

Geluk en optimisme zijn haar onderzoeksspecialiteiten geworden. ‘Ik ben geïnteresseerd in de vraag waarom de een makkelijker gelukkig is dan de ander.’ Het korte antwoord op die vraag is simpel, zegt ze. ‘Het is een samenspel van genetische aanleg en de omgevingsfactoren.’

Met andere woorden: persoonlijkheid (hoe iemand denkt, zich voelt en gedraagt) is een mix van genen, opvoeding en levenservaringen. Maar hoe die mix precies in elkaar steekt, welke levensgebeurtenissen bij wie de meeste invloed hebben en hoe genen en opvoeding op elkaar inwerken, dat is raadselachtig.

Eerst terug naar de basis. Wat betekent dat eigenlijk: het glas half vol? Wat is optimisme voor eigenschap? ‘Optimisme is de verwachting dat het in de toekomst goed zal komen’, zegt Madelon Peters, hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie aan de Universiteit Maastricht.

Peters heeft jarenlang onderzoek gedaan naar patiënten met chronische pijnklachten. ‘Er zijn een heleboel mensen die chronische pijn hebben en zich helemaal niet zo op de kop laten zitten door die pijn. Ze kunnen er goed mee leven. Ik ben gaan kijken: hoe kan dat nou? Optimisme bleek daarin een belangrijke rol te spelen.’

Wie optimistisch is, gaat ervan uit dat hem of haar meer positieve dan negatieve dingen zullen overkomen. Voor een pessimist geldt het omgekeerde.

Hoe optimistisch ben ik? Als wetenschappers willen weten hoe optimistisch of pessimistisch iemand is, meten ze dat op basis van zelfrapportage: de antwoorden die een proefpersoon geeft over zichzelf. Dat doen ze al decennia op basis van tien korte stellingen. Zoals: ‘Ik ben altijd optimistisch over mijn toekomst.’ Of: ‘Ik verwacht zelden dat mij goede dingen overkomen.’ Wie wil kan de zogeheten LOT-R test hier in een paar minuten tijd doen, in het Engels.

Veerkracht is een ingewikkelder begrip, zegt Peters. ‘De meest aanvaarde definitie komt erop neer dat je pas weet of iemand veerkrachtig is als hij of zij een vervelende gebeurtenis heeft meegemaakt en toch goed blijft functioneren, geen posttraumatische stressstoornis krijgt.’

Anders verwoord: veerkracht is overeind blijven onder moeilijke omstandigheden.

Hoewel optimisme en veerkracht met elkaar samenhangen, is iemand die optimistisch is niet per definitie veerkrachtig. ‘Optimisme kan een bron zijn van veerkracht’, zegt Peters. ‘Het maakt dat mensen wellicht veerkrachtiger zijn, maar je weet het pas echt als iemand in een moeilijke situatie komt.’

Optimisten en pessimisten gaan anders om met tegenslag. Optimisten zien tegenslag als uitzondering op de regel en problemen gaan ze sneller aan, zegt Bertus Jeronimus. Hij is universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar verschillen in persoonlijkheid en welbevinden (geluk).

‘Een pessimist gaat problemen, en het risico daarop, eerder uit de weg. Als een pessimist tegenslag heeft, zal hij geneigd zijn te denken: dat overkomt mij ook altijd.’

Gevoel van zeggenschap

Het gevoel controle te hebben speelt een rol. Een optimist heeft meer dan een pessimist het gevoel zeggenschap te hebben over het leven. Problemen zijn vervelend, maar oplosbaar. Jeronimus: ‘Het punt is: voor sommige mensen is dat ook méér waar dan voor anderen. Als je meer onderwijs hebt genoten en een goed inkomen tot je beschikking hebt, heb je ook meer mogelijkheden. Zulke mensen zijn over het algemeen ook optimistischer.’

Het is terug te zien in internationaal vergelijkend onderzoek. In westerse landen, waar het bruto nationaal inkomen hoog is en de overheid (relatief) betrouwbaar, zijn mensen gemiddeld optimistischer dan bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, waar het inkomen vaak (vele malen) lager is en burgers van de overheid weinig hoeven te verwachten.

Maar het verschil tussen landen is klein, vergeleken met de verschillen binnen landen, benadrukken onderzoekers. Wereldwijd zijn de meeste mensen eerder optimistisch dan pessimistisch ingesteld. Dat is soms bijna op het absurde af, zegt Peters. Het merendeel van de mensen heeft een ‘overdreven optimistisch’ beeld van hun kansen in het leven, ook als ze geconfronteerd worden met de realiteit.

Ze wijst op een Brits experiment waarbij proefpersonen moesten inschatten hoe groot de kans is dat hun iets negatiefs zou overkomen. ‘De kans dat ze een auto-ongeluk zouden krijgen, dat ze slachtoffer zouden worden van een roofoverval, of dat ze kanker zouden krijgen. De meeste mensen schatten dat te positief in. Vervolgens kregen ze de echte cijfers voorgelegd en moesten ze hun kansen opnieuw inschatten. Zelfs dan bleven mensen de kans onderschatten.’

Daar komt bij: persoonlijkheid is niet in beton gegoten. Hoe optimistisch iemand is, kan variëren. Jaap Denissen, die als hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar psychologische veranderingen gedurende het leven, onderscheidt drie niveaus.

Allereerst is er het niveau van dag tot dag. ‘Op dat niveau spelen alledaagse tegenslagen een rol: heb je die dag net een lekke band gehad, dan ben je misschien minder positief.’

Dan is er het niveau van maand tot maand en van jaar tot jaar. Dat hangt samen met levensgebeurtenissen: word je ontslagen of krijg je juist de baan die je zo graag wilde; ben je verliefd of ga je scheiden. Stuk voor stuk grote gebeurtenissen die invloed hebben op hoe mensen de wereld zien, al is dat vaak een tijdelijk effect. Bij de één duurt het langer dan bij de ander, maar over het algemeen komen veel mensen weer terug op het basisniveau, het derde niveau.

Denissen: ‘Dat is het stabiele stuk: hoe optimistisch je in de basis bent.’ Dat bestaat voor een deel uit genetische aanleg en voor een deel uit omgevingsfactoren.

‘Het ingewikkelde is’, zegt Denissen, ‘je kunt genetisch de aanleg hebben om optimistisch te zijn, maar opgroeien in een omgeving die je pessimistisch maakt, bijvoorbeeld omdat je een onbetrouwbare vader of moeder hebt. Als die hechting mis gaat in de vroege jaren, kan er iets in je persoonlijkheid anders vast gaan zitten.’

Tweelingen

Hier komen we op het terrein van Meike Bartels, hoogleraar genetica en welbevinden. Zij heeft onderzocht hoe groot de genetische component is bij geluksgevoel en optimisme. ‘Zo’n 35 tot 40 procent van de verschillen in geluksgevoel en tussen mensen is toe te schrijven aan genetische verschillen.’ Voor optimisme ligt dat percentage rond de 25 tot 30 procent.

Dat getal is een schatting, benadrukt Bartels, gebaseerd op een meta-analyse van tweelingenonderzoek. ‘We vergelijken in dat soort onderzoeken eeneiige tweelingen, die genetisch identiek zijn, met twee-eiige tweelingen, die gemiddeld 50 procent van hun genen delen, net als gewone broers en zussen.’

Door te kijken naar verschillen in optimisme tussen eeneiige tweelingen en twee-eiige tweelingen valt uit te rekenen hoeveel van de verschillen in optimisme tussen mensen verklaard wordt door genetische verschillen en hoeveel door omgevingsverschillen.

Het is een getal dat iets zegt over verschillen op groepsniveau, benadrukt Bartels. ‘Je kunt niet zeggen: 30 procent van mijn optimisme komt van mijn ouders.’ Het betekent wel dat je aanleg kunt hebben om gelukkig te zijn, of optimisme. Anders gezegd: ‘Voor de een is het makkelijker om optimistisch te zijn dan voor de ander.’

Om dat getal in perspectief te zetten: de aandachtstekortstoornis adhd is met een percentage van 70 procent een stuk erfelijker. Ook als het gaat om bijvoorbeeld intelligentie, of de ernstige psychiatrische aandoening schizofrenie weegt genetische aanleg zwaarder mee.

‘De omgeving is niet willekeurig’

De erfelijkheid van optimisme lijkt dus bescheiden. Betekent het dat nurture, omgeving, hier een belangrijkere rol speelt dan nature? Bartels: ‘De verhouding is grofweg 30 procent erfelijkheid tegen 70 procent omgeving, dus ja, dat zou je kunnen stellen. Maar dan negeer je dat er een samenspel is tussen genetische factoren en omgeving.’

Daar wordt het complex. Want die omgeving die iemand vormt, zegt Bartels, is niet willekeurig. ‘Voor een deel bepaal je die zelf.’

Een tiener die extravert is en dus graag onder de mensen is, zal sneller een bijbaan in de horeca kiezen dan solistisch werk als krantenbezorger. En die werkomgeving werkt vervolgens weer in op persoonlijkheid, zag hoogleraar Denissen in onderzoek dat hij deed naar de wisselwerking tussen beroep en persoonlijkheid.

Omgekeerd reageert de omgeving ook op wie iemand is. ‘Als je van nature een vrolijk en open gezicht hebt, krijg je bijvoorbeeld vaker positieve reacties’, zegt Bartels.

De kluwen van genen en omgeving wordt helemaal onontwarbaar als het gaat om opvoeding. ‘Van je ouders krijg je je genen, maar zij creëren ook voor een groot deel de omgeving in je jeugd. Stel: jouw ouders zijn optimistisch en je erft die eigenschap van hen, dan heb je dubbel voordeel: want je hebt aanleg voor optimisme en je krijgt die optimistische blik op de wereld elke dag mee.’

Dubbelpech kan ook: als de ouders van een kind een hoge aanleg hebben voor depressieve klachten én zwaarmoedig naar het leven kijken, heeft het kind zowel erfelijk als door opvoeding meer kans op diezelfde eigenschappen.

Geluk en optimisme

Zijn optimisten beter af dan pessimisten? ‘Veel onderzoek suggereert van wel’, zegt hoogleraar Peters. Zeker op haar terrein, dat van de gezondheidspsychologie. Zo blijkt uit studies die grote groepen mensen langdurig volgden dat mensen met een optimistische inborst gemiddeld minder risico lopen op hart- en vaatziekten en langer leven.

Dat is deels omdat optimisten ook vaak gezonder blijken te leven. ‘Ze eten gemiddeld genomen wat gezonder, drinken minder excessief en sporten meer.’ Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat optimisten meer het gevoel hebben controle te hebben over hun leven, zegt Peters.

‘Maar als je corrigeert voor die gezondere levensstijl, dan blijkt er nog altijd een verschil te bestaan. Vermoedelijk beschermt optimisme ook tegen de negatieve fysieke invloed van stress.’

Optimisten zijn vaak gelukkiger dan pessimisten, zegt Meike Bartels. Andersom zijn mensen die gelukkig zijn vaker optimistisch. Maar of de één het ander veroorzaakt of andersom, is nog een vraagteken. ‘Waarschijnlijk werkt het beide kanten op.’

Zelfhulpgoeroes gaan graag op de loop met dit soort optimisme-onderzoek: denk positief en het leven wordt een feest. Meike Bartels waarschuwt voor zulke torenhoge verwachtingen van optimisme. De positieve psychologie, de tak van wetenschap die zich bezighoudt met optimisme en geluk, is een relatief jong onderzoeksveld dat pas een jaar of 25 bestaat, zegt ze. Het kampt soms met – positief geformuleerd – jeugdige overmoed.

‘Stel: je onderzoekt of optimisme een bepaald gezondheidseffect heeft en je vindt niets. Dan kun je zeggen: ik vind niets, dus ik weet niet of er een effect is. Zo zou het moeten. Maar je kunt ook zeggen: ik heb niets gevonden, maar ik denk wel dat het er is. De positieve psychologie lijdt een beetje aan dat laatste.’

Dat ze voorzitter is geworden van de internationale vereniging voor positieve psychologie (International Positive Psychology Association), heeft daarmee te maken. ‘Gedegen repliceerbaar onderzoek is essentieel, daar moeten we aan werken. Maar dat geldt net zo goed voor andere wetenschapsgebieden.’

Gezondheidspsycholoog Peters sluit zich daar van harte bij aan. Bovendien, zegt ze, heeft pessimisme ook z’n voordelen. ‘Als je bijvoorbeeld lage verwachtingen hebt, kun je ook niet teleurgesteld raken. Die houding lijkt wel te werken, vooral voor mensen die wat angstiger zijn aangelegd.’

Universitair docent Jeronimus ziet nog een voordeel: ‘Pessimisten hebben minder kans op een verkeersongeluk. Ze zijn risicomijdender: ze rijden niet te hard en blijven thuis als het te hard regent.’

Oefenen voor optimisme

Wie wil, kan zichzelf bovendien trainen in optimisme. Het is in zekere zin wat Auschwitz-overlever Eddie Jaku heeft gedaan. Hij besloot na de geboorte van zijn zoon altijd te lachen, blij te zijn.

Dat klinkt overzichtelijker dan het is. Wie van nature diep pessimistisch is, wordt niet zomaar een optimist. Bartels gebruikt de vergelijking met sport. ‘Wie aanleg heeft voor conditieopbouw zal makkelijker en sneller vooruitgaan. Maar iedereen gaat vooruit door te trainen.’

Op de korte termijn is het eenvoudig mensen optimistischer te maken, zegt ook Peters. Ze haalt het kunstje geregeld uit in haar onderzoeken. Proefpersonen moeten daarbij, kort samengevat, een zo positief mogelijke toekomst voor zichzelf inbeelden.

‘Voor een onderzoek naar stress en optimisme lieten we studenten die oefening twee weken lang dagelijks doen. Via speekselsampels konden we meten hoeveel stresshormonen ze aanmaakten. Die daalden meteen.’

Ook in de dagboekjes die de studenten moesten invullen viel terug te lezen dat ze minder last hadden van stress. En als de onderzoekers ze vervolgens een stressvolle taak lieten doen (onvoorbereid een presentatie geven), leverde het ze minder stress op dan voordat ze die oefening deden, en minder dan bij de controlegroep.

Dat klinkt prachtig en voor haar onderzoek is het een goede methode, zegt Peters, maar in het dagelijks leven zijn dit soort oefeningen niet makkelijk vol te houden. Ze worden snel sleets. Wie echt wil veranderen, zal daar de rest van zijn of haar leven tijd en energie in moeten steken en genoegen moeten nemen met kleine stapjes.

Dat zal voor de een klinken als een hoopvolle boodschap, voor de ander klinkt het als onbegonnen werk.