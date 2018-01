Waarom het injectieplan geleidelijk toch weer naar onderaan de stapel verdwijnt

Groningen is alle geklooi aan de bodem zat. Politiek is doorgaan met winnen onderhand niet langer te verkopen

Eerst stikstofinjectie. Door de aanhoudende gaswinning, daar is inmiddels iedereen van doordrongen, zakt de bodem in de regio in, geleidelijk en soms schokgewijs. Dat lijkt onvermijdelijk, maar in de jaren 2013-14 bekeek een werkgroep van de NAM het prikkelende idee om de ondergrondse druk op peil te houden door massaal stikstof in de leeggetrokken velden te persen. Technisch kan dat, ook al gebeurt het vrijwel nergens. Bijvoorbeeld door rookgassen te scheiden in CO2 en de overige 80 procent stikstof die toch in de lucht zit. Het klimaatbezwaarlijke CO2 zou dan netheidshalve in oude gasvelden op zee opgeborgen moeten worden. Het stikstof zou Loppersum en contreien kunnen stutten.



In 2016 lag er dat NAM-advies dat injectie aanbeveelt, mits eerst beter wordt uitgezocht hoe goed het werkt, of het veilig is en of het betaalbaar is. De jaren daarna kwam het injectieplan niet verder dan Haagse voetnoten. En nader onderzoek ho maar.