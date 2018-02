Waarom heb je het zo snel koud na een nacht slecht slapen?

Via je huid stroomt warmte uit het binnenste van je lichaam snel weg naar de omgeving. Van Someren: 'Om het warmteverlies te beperken, zoeken mensen 's nachts een plek op waar de warmte blijft hangen, zoals onder een deken. Dit gedrag zie je overal in het dierenrijk. Zelfs bij ratten in het lab, die zich bij het slapengaan oprollen in het zaagsel.'



Je brein probeert een slaaptekort te verhelpen door alles in stelling te brengen om in slaap te kunnen vallen, inclusief de daarbij behorende toename in huidtemperatuur. Om te voorkomen dat je daardoor onderkoeld raakt, voelt dit alsof je het koud hebt.



Het zet je aan tot zoeken naar een warme plek om te gaan slapen. Van Someren: 'De toegenomen doorbloeding van de huid begint al vóór het slapen, en kun je zelfs gebruiken om te voorspellen hoe snel iemand in slaap gaat vallen. Denk maar aan de rode wangen en oren bij vermoeide kleine kinderen.'