Waarom een vaccin tegen hiv maar niet wil lukken (en er nu toch enige opwinding is)

Wéér niet gelukt. Na jaren onderzoek, miljoenen aan investeringen en duizenden prikken bij in totaal 3.900 mensen was dat vorige maand toch echt de wrange conclusie. Het vaccin tegen hiv genaamd ‘Ad26.Mos4.HIV’, van de Leidse fabrikant Janssen, doet niet wat het moet doen: mensen beschermen tegen het virus dat aids kan veroorzaken.

Bij een tussentijdse controle kwam men tot de slotsom dat er in de groep die was gevaccineerd evenveel mensen besmet waren geraakt als in een controlegroep, die een nepprik had gekregen. Het vaccin heeft geen effect. Dus werd de proef vroegtijdig gestaakt, acht maanden eerder dan de bedoeling was. Doorgaan zou onethisch zijn.

Wat een ellende. Een eerdere studie met hetzelfde vaccin, bij 2.600 Afrikaanse vrouwen, werd twee jaar geleden ook al vroegtijdig afgebroken wegens gebrek aan resultaat. Terwijl het vaccin toch zo veelbelovend leek. Een omgebouwd verkoudheidsvirus, dat eenmaal ingespoten in het lichaam cellen opdraagt een wonderlijk eiwit aan te maken, samengesteld uit vier aan elkaar geplakte stukjes hiv. Vandaar die rare naam. ‘Ad’ staat voor ‘adenovirus’, het verkoudheidsvirus dat de bezorging doet. ‘Mos4’ voor het ‘mozaïek’ van vier viruseiwitten dat het eigenlijke werk doet.

Uw afweer zou zich rot schrikken, van dat vierkoppige monster in uw lichaam, verwachtte men bij Janssen, en als de wiedeweerga allemaal antistoffen gaan aanmaken tegen hiv. Voor de zekerheid werden deelnemers na twee beginprikken ook nog eens geboosterd, met weer dat mozaïekeiwit, plus nog eens twee andere hiv-eiwitten en de stof aluminiumfosfaat. Allemaal om het afweersysteem nog eens extra kwaad te maken.

Maar al wat er gebeurde: niets. ‘We zijn alle data aan het verzamelen, om hier toch nog zo veel mogelijk van te leren’, zegt een woordvoerder van Janssen. ‘We zijn teleurgesteld over deze uitkomst, maar blijven vastberaden’, aldus onderzoeksleider Penny Heaton, in de officiële op schrift gestelde reactie van de farmaceut.

‘Het had me eerlijk gezegd verbaasd als het wél had gewerkt’, zegt hoogleraar virologie Rogier Sanders (Amsterdam UMC) intussen. Toen de proef vijf jaar geleden van start ging en het NOS Journaal bij hem op de stoep stond, hopend op een jubelverhaal, waarschuwde hij al: niet zo snel, eerst zien, dan geloven. ‘Het vaccin wekte weinig antistoffen op’, zegt hij nu, vijf jaar later. ‘Veel van ons hadden om die reden sowieso al twijfels of dit zou werken.’

Hiv is nogal een geval apart

De zoektocht naar een vaccin tegen hiv heeft nogal een voorgeschiedenis. ‘Nieuw type aids-vaccin’, kopte de Volkskrant al haast dertig jaar geleden op de voorpagina, op 10 november 1995. Vijf jaar eerder had Luc Montagnier, de Franse ontdekker van het virus, nog breeduit in de media de verwachting verkondigd dat er binnen vijf jaar een werkzaam vaccin op de markt zou zijn.

Niet dus. ‘Na de isolatie van hiv als de veroorzaker van aids in 1983-1984 was de verwachting dat er snel een vaccin zou zijn’, constateren drie Afrikaanse onderzoekers in een recent overzichtsartikel, in het vakblad Frontiers in Immunology. ‘Maar dertig jaar later hebben we nog altijd geen geregistreerd vaccin.’

Wat immunologen ook in stelling brengen, het immuunsysteem vertikt het domweg om het virus te herkennen. En dat is nou net de bedoeling. Leer het afweersysteem hoe zo’n virus eruitziet en voortaan zal het binnendringende hiv-deeltjes vastpakken en vernietigen, en eventueel al besmette cellen opruimen, met een uitgekiende combinatie van antistoffen en T-cellen.

Hiv is dan ook nogal een geval apart, legt Sanders uit. ‘Het is een chronisch virus, een virus dat langdurig in het lichaam zit. Maanden of jaren moet het daar zien te overleven. Daardoor heeft het allemaal trucs om het immuunsysteem om de tuin te leiden. Heel anders dan corona of griep, virussen die maar kort in het lichaam aanwezig zijn.’

De eerste van die trucs: hiv is een zogeheten ‘retrovirus’, een virus dat zichzelf ingraaft in het dna van zijn gastheer. Na besmetting van het lichaam zoekt het virus, ironisch genoeg, bepaalde afweercellen op. Daar zuigt het zich vast aan twee uitsteeksels op de cel, dringt naar binnen, pakt zichzelf uit, en metselt zijn eigen erfelijk materiaal in tussen dat van zijn gastheer. Slim: voortaan zal de besmette afweercel per ongeluk ook hiv-deeltjes aanmaken.

Voor vaccinmakers is dat slecht nieuws. Al vroeg beseften immunologen dat twee beproefde vaccinconcepten afvallen: inenten met dood- of lamgemaakte virusdeeltjes. Een virus dat zichzelf ingraaft in het dna kun je beter niet inspuiten, ook al is het halfdood. Voor je het weet, raakt de gevaccineerde voorgoed besmet, in plaats van ingeënt. Veel te riskant.

Voortdurend kleine mutaties

Er zit dus maar een ding op: het afweersysteem leren hoe hiv eruitziet door het losse stukjes van het virus te tonen. Maar ook daartegen heeft hiv een truc, een speling van de natuur eigenlijk: hiv-deeltjes zien er haast allemaal iets anders uit, doordat het virus voortdurend kleine mutaties opdoet. Er is niet één hiv-virus – er zijn er miljoenen, die tot wel 30 procent van elkaar kunnen verschillen (ter vergelijking: het verschil tussen de omikronvariant en het oorspronkelijke coronavirus is maar een paar procent). Antistoffen krijgen, letterlijk, geen vat op die veelheid aan vormen en mutanten.

Liefst meer dan 250 vaccins zijn er op patiënten getest. Meestal kwam het niet verder dan een handjevol vrijwilligers, soms duurde zo’n proef jaren en omvatte hij duizenden proefpersonen in meerdere landen. En in al die jaren boekten wetenschappers slechts één keer iets wat op een positief resultaat lijkt, met een cocktail van viruseiwitten in Thailand. Bij de fameuze proef, die de geschiedenis is ingegaan onder de codenaam ‘RV144’, bleken gevaccineerden na drieënhalf jaar zo’n 30 procent minder vaak hiv te hebben gekregen dan een controlegroep die een placeboprik kreeg.

Eindelijk! Of nou ja. Pogingen om het succes elders te herhalen, onder meer in Zuid-Afrika, mislukten. Het succes in Thailand zou best eens bizar toeval kunnen zijn geweest, denken veel wetenschappers achteraf. Zo waren de resultaten maar kantje boord statistisch significant. Ook met een vaccin dat niks doet, zou men zo eens in de 25 keer door puur toeval op de Thaise uitkomsten zijn gestuit, blijkt uit de cijfers. ‘Deze uitkomst is dan ook controversieel’, zegt Sanders.

Ho-pe-loos. Zo’n virus dat in allerlei gedaanten opduikt en voortdurend van vorm verandert. En dat, eenmaal binnen, zich direct verstopt in het dna, zo ongeveer de veiligste schuilplek in het lichaam. ‘Je zult, voor een geslaagde vaccinatie, moeten voorkomen dat er ook maar één virusdeeltje je cel binnenkomt’, schetst Tom Caniels, een promovendus van Sanders, de omvang van het probleem. ‘Want zodra hiv zich eenmaal heeft verstopt in de cel, is het onmogelijk ervan af te komen.’

Is er dan niets aan te doen? Toch wel, denkt Sanders. ‘Ik denk dat er op het ogenblik juist veel progressie is. Voor het eerst in jaren zijn er nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen.’

Veel van die opwinding draait om een onderzoek dat de Amerikaanse vaccinjager Bill Schief van Scripps Research en collega’s vlak voor de feestdagen publiceerden, in het vakblad Science. Een nanodeeltje met zestig stukjes hiv-eiwit erop, had Schief getest. In een kleine studie met 36 vrijwilligers wekten die bij 35 mensen een speciaal soort antistoffen op tegen hiv – het soort dat haast alle hiv-varianten kan vastpakken.

De juiste B-cellen aanzetten

Het draait daarbij om de zogeheten B-cellen, het type afweercellen dat antistoffen voortbrengt. Bij een virusinfectie is altijd maar een klein deel van de B-cellen van nature toegerust om echt breed beschermende antistoffen tegen het virus in kwestie te maken. En Schief is erin geslaagd precies de juiste B-cellen aan te schakelen, met een talent voor superieure antistoffen tegen hiv.

‘Ik vergelijk het weleens met een jeugdvoetbalteam’, vertelt Sanders. ‘Je hebt een trainer nodig, maar ook een scout, die de talenten ertussenuit pikt.’ En het vaccin van Schief, dat is zo’n scout, voor getalenteerde B-cellen tegen hiv.

Nu de B-cellen nog verder zien te trainen, waarschijnlijk door de drager ervan nog verschillende keren in te enten met telkens iets van elkaar verschillende vaccins, zegt Caniels, die zelf ook aan de aanpak werkt. ‘Schief heeft nog geen breed neutraliserende antistoffen opgewekt, alleen voorlopers daarvan. Maar de Amerikanen laten wel zien dat ze de juiste B-cellen kunnen selecteren. Vervolgstudies moeten uitwijzen hoe we die kunnen opleiden tot volwaardige Messi’s, breed neutraliserende antistoffen’, trekt hij de voetbalvergelijking door.

Althans, dat is het idee. In een onderzoeksveld waar de ambitieuze vaccins bij bosjes sneuvelen, zijn Caniels en Sanders voorzichtig. Niet zo snel, eerst zien, dan geloven. ‘In het geval van covid hadden we het geluk dat we binnen een paar maanden op een werkzaam vaccin stuitten’, zegt Caniels. ‘Maar aan een vaccin tegen hiv werken de slimste mensen ter wereld al veertig jaar. En we hebben nog steeds geen vaccin.’

Sanders is zowaar een beetje optimistisch. ‘We zijn er nog lang niet, maar ik denk dat we er uiteindelijk wel komen’, zegt hij. ‘Tientallen jaren voordat er wat op de markt is – dat is nu ongeveer de termijn waarop ik zou denken.’