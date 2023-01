Waarom de onderhandelingen over zorginkoop dit jaar extra grimmig zijn en wat dat voor u betekent

Een operatiekamer in het Amphia ziekenhuis. Beeld ANP

De overstapperiode voor zorgverzekeringen is al voorbij. Hadden deze contracten niet al lang getekend moeten zijn?

Op 12 november van elk jaar moeten de zorgverzekeraars hun premie voor het jaar erop bekendmaken. Vanaf dat moment kunnen consumenten wisselen van verzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt daarom dat ook het ‘gecontracteerd zorgaanbod’ dan ‘zoveel mogelijk bekend moet zijn’. Consumenten weten dan met welke ziekenhuizen, psychologen, fysiotherapeuten en klinieken de zorgverzekeraars een contract hebben gesloten.

Maar een wettelijke verplichting is er niet en dus trekt in de praktijk niemand in de zorg zich iets aan van die boterzachte deadline. Elk jaar lopen de onderhandelingen door tot in het nieuwe jaar, maar dit keer is het heftigste onderhandelingsjaar tot nu toe.

Waarom verlopen de onderhandelingen zo stroef?

Onderhandelingen tussen zorgverleners en verzekeraars zijn als een kat en een hond die proberen het eens te worden over een zinvolle dagbesteding. Zorgbestuurders mogen zich graag beklagen over de inkopers van zorgverzekeraars, die zich in hun ogen blindstaren op getallen en geen oog hebben voor wat er in de echte wereld gebeurt: vergrijzing, inflatie, torenhoge energieprijzen en cao-eisen van het personeel.

Zorgverzekeraars hekelen op hun beurt de zorginstellingen die in omzet willen groeien, nooit eens wat zorg willen afstoten, inefficiënte en onnodige zorg blijven leveren, en te weinig oog hebben voor de grotere maatschappelijke opgave van het intomen van de zorguitgaven.

Nu de prijzen dit jaar over de hele linie stijgen, eisen de zorginstellingen in de onderhandelingen daar compensatie voor. Gebeurt dat niet, dan duikt liefst 90 procent van de ziekenhuizen in de rode cijfers, bleek eerder uit een door de ziekenhuizen besteld rapport. Bij de revalidatiecentra gaat het om de helft.

Maar als de zorgverzekeraars meegaan in die eisen, volgt voor de consument volgend jaar een nog veel hogere premiestijging dan die van dit jaar. En die was met ruim een tientje per maand al niet misselijk. De onderhandelingen zijn daarom grimmig en emotioneel, zeiden betrokkenen eerder tegen het NRC en het AD.

De NZa waarschuwt de partijen vast dat de financiële onzekerheid ‘here to stay’ is en ‘niet volledig kan worden ondervangen in deze contracteringsronde’.

Wat merk ik als patiënt daarvan?

Als u niet oplet, kan het in de papieren lopen. Gaat u naar een zorgverlener die niet tot een contract komt met uw zorgverzekeraar, dan zult u een deel van de rekeningen zelf moeten betalen (tenzij u een restitutiepolis heeft). Dat kan bij kostbare zorgingrepen in bijvoorbeeld een zelfstandige kliniek om grote bedragen gaan. Controleer dus van tevoren of de zorgverlener van uw keuze ook tot een vergelijk met uw zorgverzekeraar is gekomen.

Er gelden wel belangrijke uitzonderingen. De zorgverzekeraars hebben al laten weten dat patiënten in elk ziekenhuis terechtkunnen, zelfs in de onwaarschijnlijke situatie dat een zorgverzekeraar en een ziekenhuis helemaal niet tot een contract komen. En als u al onder behandeling was bij een zorgverlener die vorig jaar wél een contract had met uw verzekeraar, dan is het wettelijk zo geregeld dat u ook dit jaar de kosten sowieso volledig krijgt vergoed.

Kan dit niet anders?

Als het aan bijvoorbeeld de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie ligt wel. Volgens de Consumentenbond zou van die 12 november een harde deadline moeten worden gemaakt. En als die wordt gehaald, zou de overstaptermijn ook moeten worden verlengd, zodat patiënten precies weten waar ze aan toe zijn, op het moment dat ze een zorgverzekering moeten afsluiten.

De Patiëntenfederatie heeft nog een ander plan, schreef voorzitter Dianda Veldman vorige maan in de Volkskrant: ‘Wij stellen voor dat als de zorginkoop volgend jaar niet half november is geregeld, patiënten voor het dan volgende jaar dezelfde rechten op verzekerde zorg houden als ze dit jaar hebben, ongeacht of de zorgverlener later alsnog wordt ingekocht of niet.’