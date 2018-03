Waarom de lijdensweg van Jezus ons zo blijft fascineren

De heilige Sebastiaan leunt tegen een boom, gehuld in niets meer dan een lendendoekje, en hij is er niet best aan toe, in aanmerking genomen dat hij is doorzeefd met diverse puntige pijlen. Eentje steekt in zijn rechterbovenbeen, een in zijn arm, twee in zijn buik; een vijfde exemplaar lijkt nog na te trillen ter hoogte van het hart. Hij kijkt verwijtend naar boven - best logisch, want zo leuk is het niet om met vijf pijlen in je lijf tegen het ruwe boomschors te hangen.