Waarom de kop van een komeet groen kleurt en mammoeten stijf stonden van de stress

Kijk

Blijf doorvragen, is het devies van een tijdschrift met een lange adem, Kijk (sinds 1968). De eerste vraag dan maar meteen: waarom is wetenschapsjournalist Diederik Jekel gasthoofdredacteur van het derde nummer van 2022?

Een mogelijk antwoord: om mee te kunnen liften op een tv-serie die momenteel op zaterdagavond wordt uitgezonden op NPO 2, Jekels jacht. Het voorwoord van de gasthoofdredacteur in Kijk gaat grotendeels over de serie waarin oude wetenschappelijke experimenten worden nagebootst.

Het concept ‘gasthoofdredacteur’ is wat versleten en wat een blad er precies mee opschiet is de vraag, maar Jekel, bekend van onder meer Wie is de Mol?, Beat the Champions en Willem Wever, vond het ontzettend leuk en een hele eer. Hij (bèta) wordt ook geïnterviewd, samen met ethicus en Eerste Kamerlid Annelien Bredenoord (alfa).

In het laatste deel wordt het c-woord genoemd. ‘Dat minister-president Mark Rutte in 2020 zei dat het kabinet rondom het coronavirus hoe dan ook zou volgen wat de wetenschap zegt, was een domme opmerking’, aldus Jekel. ‘Want we wisten toen al dat er momenten kwamen waarop de wetenschap het ook niet meer zou weten.’

Kijk legt de lat hoog, voor niet-wetenschappers. Concurrent Quest is toegankelijker. New Scientist is het derde tijdschrift dat strijdt om een marktaandeel. In Kijk kan het gebeuren dat de vraag wordt gesteld waarom de kop van een komeet groen kleurt als de afstand tot de zon kleiner wordt, en er een scheikundige aan het woord komt die strooit met woorden als diatomische koolstof, perchloorethyleen en chlooratomen.

Laagdrempelig daarentegen is een stuk over een zoogdier dat de fantasie al eeuwenlang prikkelt, de mammoet. Dé mammoet bestaat niet; er waren – maar niet tegelijk – oermammoeten, zuidelijke mammoeten, steppenmammoeten, wolharige mammoeten, krestovmammoeten en columbusmammoeten. De mens heeft het uiteindelijk weer gedaan. Expert Dick Mol: ‘Mammoeten waren op zoek naar de laatste restjes grasland, maar moesten tegelijkertijd alert zijn op jagers. Die combinatie zorgde dat ze stijf stonden van de stress’.

In de rubriek Kijk antwoordt wordt de vraag gesteld waarom een appje met een punt aan het eind bozig overkomt, onder jongeren vooral. Omdat de punt in appjes geen functie meer heeft, antwoordt een ‘internettaaldeskundige’. Want waar het berichtje eindigt, eindigt immers ook de zin. Een punt is overbodig en zet de ontvanger ertoe aan op zoek te gaan naar een andere betekenis.

Akkoord. Maar hoe zit het dan met appjes die uit meer dan één zin bestaan?