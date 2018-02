Waarom dat getwijfel over de donorwet? Elders in Europa gaat orgaandonatie simpeler

Systeem omdraaien

Elk jaar overlijden in Nederland 150 patiënten die op een wachtlijst staan omdat er te weinig donoren zijn. Daarom wil D66-Kamerlid Pia Dijkstra het systeem omdraaien: iedereen is donor, tenzij hij daartegen bezwaar heeft gemaakt. De afgelopen decennia hebben steeds meer landen dit 'ja, tenzij'-systeem omhelsd. Spanje kent het al sinds 1979, België en Oostenrijk sinds de jaren tachtig, Zweden volgde in 1996, Italië in 1999 en Finland in 2010. Hoewel onderzoekers aangeven dat zo'n wetswijziging zeker niet de enige factor van belang is, hebben al deze landen meer donoren dan Nederland. Vaak aanzienlijk meer.



Nederland hikt echter tegen het 'ja, tenzij' aan. Afgelopen week veranderde de Eerste Kamer in een gezelschap van twijfelaars, verstrikt in de afweging tussen principes en pragmatiek. De senatoren kwamen er niet uit. Een besluit wordt op z'n vroegst 13 februari verwacht.



In andere landen gaat het veel simpeler. Frankrijk voerde al in 1976 in dat elke citoyen donor is, tenzij hij bezwaar maakt. In 2017 werd er nog een schepje bovenop gedaan. In principe zijn de organen van een overledene vrij om te 'oogsten', tenzij hij zich heeft ingeschreven bij een register van donatieweigeraars. Anders dan voorheen is toestemming van de nabestaanden, in elk geval formeel, niet meer nodig.