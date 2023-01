Waarom bacteriën die plastic eten het afvalprobleem niet oplossen

Een wasmotrups in een plastic tasje. Beeld Cesar Hernandez / CSIC.

Op een ochtend, nu een paar jaar geleden, ontdekte hobby-imker Federica Bertocchini dat er parasieten in haar bijenkasten zaten. Rupsen van de grote wasmot (Galleria mellonella), beestjes die niet alleen honing eten, maar ook de was waaruit honingraten bestaan. Gehuld in beschermende kleding en met een rookapparaat bij de hand, plukte Bertocchini de rupsen een voor een uit de kasten en stopte ze zolang in een plastic boodschappentasje. Daarna gebeurde er iets opmerkelijks: toen ze het tasje een dag later wilde opruimen, bleek het plastic gedeeltelijk vergaan.

Dat was een verrassing maar ook gelukkig toeval, want Bertocchini is niet alleen hobby-imker maar ook microbioloog in dienst van de Spaanse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek CSIC. En beestjes – schimmels, bacteriën, insectenlarven – die plastic verteren zijn hot. In 2017 publiceerde ze de ontdekking in een artikel in Current Biology; onlangs beschreef ze in Nature Communications hoe de wasmotrupsen het polyethyleen (PE) waarvan plastic tasjes worden gemaakt afbreken met enzymen uit hun speeksel.

De wasmotrups past in de snelgroeiende lijst bacteriën, schimmels en grotere organismen waarvan bekend is dat ze op een of andere manier kunststof verteren. In monsters van een vuilnisbelt in de Japanse stad Sakai vonden biologen de zogeheten Ideonella sakaiensis, een bacterie die petflesjes lust; Australische onderzoekers identificeerden eerder dit jaar een larve, Zophobas morio, die polystyreen (piepschuim) eet. In een overzichtsartikel afgelopen zomer in Journal of Funghi kwamen onderzoekers op 125 schimmelsoorten die in meer of mindere mate plastic afbreken. Onderzoekers van onder meer het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) publiceerden vorig jaar een review waarin ze uitkwamen op zestig kunststof etende schimmelsoorten.

320 miljoen ton aan plasticsoep

Dat lijkt goed nieuws. De wereld ligt vol met afgedankte boodschappentasjes, oude visnetten, dobberend piepschuim en ander plasticafval dat als overkoepelende eigenschap heeft dat het heel, héél moeilijk (zeg maar: nooit) vergaat. Schattingen lopen uiteen, maar volgens recent onderzoek zou het totale gewicht van plasticsoep in de oceanen 320 miljoen ton bedragen.

‘Als het verteren van een bepaald type kunststof op een natuurlijke reactie lijkt, is er altijd wel ergens een enzym waarmee je iets kunt’, zegt Hugo van Beek van biotechbedrijf Gecco, een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen die enzymen produceert voor laboratoriumgebruik. Op een kladpapier schetst hij een lange polymeerketen, opgebouwd uit aan elkaar verbonden monomeren. Het is maar net op wat voor manier die monomeren verbonden zijn, legt hij uit. ‘In polyethyleen zitten de monomeren aan elkaar vast met een koolstofbinding, C-C. Dat kom je in de natuur bijna niet tegen.’

Daar staan bijvoorbeeld petflessen tegenover. In pet (voluit: polyethyleentereftalaat) zijn de monomeren onderling gekoppeld via een ester, een chemische verbinding die in de natuur onder meer voorkomt in vetzuren. ‘En er zijn in de natuur ontelbaar veel enzymen te vinden die vetzuren kunnen afbreken. Het is een andere voedingsbodem, maar in wezen is het dezelfde reactie.’

Dat betekent niet dat we zwerfflesjes en plasticsoep op termijn te lijf kunnen met schimmels of bacteriën, waarschuwt milieubiotechnoloog Mark van Loosdrecht, hoogleraar aan de TU Delft. Op de vraag of een biologische oplossing van het plasticafvalprobleem kansrijk is, antwoordt hij vrij kort: ‘Nee.’

Het eerste probleem is de fysieke vorm van het plasticafval, legt hij uit. ‘Voordat een micro-organisme iets kan met een polymeer, moet je het eerst oplossen in water, en dat kan niet met de polymeren waaruit kunststoffen bestaan. Vaak zie je bij dit soort onderzoek dat er eerst een tussenstap wordt gemaakt. Eerst worden lange polymeren opgeknipt in korte stukjes van een paar monomeren lang, die worden opgelost in water en dán pas lukt het om de overgebleven polymeerbindingen op te knippen.’

Na minder dan een uur zitten er allemaal gaatjes in het plastic. Beeld Cesar Hernandez / CSIC.

‘Toch vaak beetje opgeblazen verhalen’

Het tweede probleem is de beschikbaarheid van ander, eenvoudiger te verteren voedsel, zegt Van Loosdrecht. De wereld is geen laboratorium waar je organismen kunt laten groeien op een uitgekiende oplossing van fijngemaakte polymeren. ‘De kans is groot dat een organisme in de natuur een voedingsbodem vindt die makkelijker te gebruiken is.

‘Als ik heel eerlijk ben, zijn publicaties over plastic etende organismen toch vaak een beetje opgeblazen verhalen. Het begint heel mooi, maar zodra je in een artikel gaat zoeken wat er nou werkelijk gebeurt, valt het toch een beetje tegen’, zegt Van Loosdrecht.

In het theoretische geval dat het lukt een organisme zo aan te passen dat het bruikbaar is tegen plastic zwerfafval, dient zich meteen een ethische keuze aan. Het eindproduct van de natuurlijke afbraak van polymeren is CO 2 en het is de vraag of je 320 miljoen ton plasticafval zomaar wil omzetten in broeikasgas. ‘Uiteindelijk is polyethyleen een bijzonder goede manier om koolstof vast te leggen. Vanuit klimaatoogpunt kun je plasticafval het best verzamelen en zorgen dat het nóóit CO2 wordt. Je moet het hergebruiken of desnoods op een goede manier opslaan.’

Van Loosdrecht en zijn Groningse collega Van Beek suggereren allebei wel de mogelijkheid om enzymen uit micro-organismen zo aan te passen dat ze in een industrieel proces gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe grondstoffen. Van Beek noemt de productie van bio-ethanol, waarvoor op dit moment nog vaak voedselgewassen worden gebruikt. Van Loosdrecht suggereert koolmonoxide en waterstof, allebei bruikbaar als grondstof voor de industrie. Maar, zegt hij: ‘Zo’n proces kost uiteindelijk ook energie. Veruit de makkelijkste oplossing voor het plasticafvalprobleem is dat we met z’n allen aanzienlijk minder plastic gaan gebruiken.’