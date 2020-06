Waar kunt u naartoe bij warm weer? Parken zijn al druk, horeca valt nog mee

Is er genoeg plek op het terras?

De paden op, de lanen in. Volgende week wordt het prachtig weer, maar waar gaat u heen? Is er nog ergens een rustige plek te vinden? Voor als u aan de borreltafel plannen maakt, zetten we gegevens over de mobiliteit op een rij, en kijken we ook hoe het nu in andere landen gaat. De Nederlandse overheid ziet gegevens over verplaatsingen als een belangrijke maatstaf om te bepalen of coronamaatregelen effectief zijn. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid zijn deze cijfers binnenkort ook te bekijken, maar in deze rubriek ziet u alvast waar we vaker en juist minder vaak komen.

Google weet veel over u. Van een groot deel van de wereldwijd ruim een miljard Google Maps-gebruikers is bekend wanneer ze naar de supermarkt gaan, hoelang ze thuis zijn en of ze vandaag op kantoor zijn geweest. Het bedrijf publiceert voor 135 landen informatie over de bestemmingen van iedereen die tracking aan heeft staan, en weet hiermee een goed beeld te geven van het gedrag van inwoners in de crisismaanden. Bezoek aan winkels, werkplek en het gebruik van openbaar vervoer daalde enorm in maart. Veel mensen bleven thuis. De laatste weken krabbelen de cijfers weer een beetje op.

In sommige landen werden de parken veel populairder. In Nederland en Duitsland nam direct aan het begin van de pandemie het parkbezoek toe. De lockdown zorgde in Nederland voor drukte op stranden en de Veluwe. Terwijl in Frankrijk, Italië en Spanje, en in mindere mate België en het Verenigd Koninkrijk, de lockdown niet alleen invloed had op shoppen en kantoorbezoek, maar ook de parken veel minder werden bezocht.

De tekst loopt door onder de grafieken

Singapore wordt veel genoemd als een land met een goede aanpak van de corona-epidemie. Dat ging blijkbaar niet zomaar; de inwoners van de eilandstaat brengen nu 38 procent meer tijd thuis door. In maart en april kenden veel landen vergelijkbare of hogere cijfers, maar nu staat Singapore wereldwijd bovenaan de lijst van huismussen.

Supermarkt- en drogisterijbezoek is in veel landen alweer vrijwel op het oude niveau. Horecabezoek, winkelen en tripjes naar pretpark en bioscoop komen minder snel op gang. Er zijn maar negen landen ter wereld waar dit nu iets meer gebeurt dan in januari, waaronder Mongolië, Noorwegen en Kroatië. Nog rustiger is het in het OV: stations zijn alleen in Mongolië en Kazachstan drukker dan aan het begin van het jaar. In deze twee landen heeft de buitentemperatuur waarschijnlijk een grote invloed.

Wat het lastig maakt om de gegevens te interpreteren, is dat Google alleen een vergelijking geeft met januari – een tijd waarin u waarschijnlijk niet vaak in het park komt. Zo is er op bijna het hele noordelijk halfrond een toename te zien in parkbezoek, terwijl men op het zuidelijk halfrond, waar de winter nu begint, juist wat minder parken, openbare tuinen en jachthavens bezoekt. Bij Noren, Zweden en Finnen is het bezoek van parken het meest toegenomen. Zij komen nu gemiddeld drie keer zo vaak in een park als in januari. Met slechts een paar uur daglicht is het ook veel lastiger om een picknickplek te zoeken.

Thuiswerken, al dan niet verplicht, is in veel landen nog steeds populair. Vrijwel overal is het percentage kantoorbezoek weliswaar iets gestegen, maar nog lang niet op het oude niveau. Aan de borreltafel kunt u melden dat de rustigste plekken voor een picknick waarschijnlijk de binnentuin van het kantoor en perron 3b zijn.