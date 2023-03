Waar blijft de tsunami aan hartpatiënten door corona?

Lara Gijsen (zij komt niet voor in het verhaal) heeft long covid gekregen. Dankzij hyperbare zuurstoftherapie, waarbij zij honderd procent zuurstof inademt, is ze een stuk opgeknapt. Beeld Arie Kievit

‘Soms ben ik in mijn slaap de marathon aan het lopen’, vertelt Marieke van der Hoeven, een 43-jarige teamcoördinator bij een bewindvoerderskantoor uit Nootdorp. ‘Het is beter in de hand te houden sinds ik medicatie slik. Maar ik merk dat het er nog zit. Af en toe word ik wakker met een hartslag van 130. In zo’n nacht rust je niet echt uit.’

Allemaal begonnen ruim een jaar geleden, in de nadagen van de deltagolf, toen Van der Hoeven corona kreeg, vertelt ze. ‘Drie dagen had ik hoge koorts, toen was het voorbij. Ziezo, daar zijn we ook weer van af, dacht ik nog.’ Maar in de dagen en weken die volgden, bleef ze kortademig. Van der Hoeven besloot langs de huisarts te gaan. ‘Dat was op 30 december, vroeg in de ochtend. En een paar uur later lag ik in het ziekenhuis, aan allemaal van die draadjes. Ik had in rust een hartslag van boven de 140.’

Over de auteur Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismes microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Van der Hoeven bleek een ‘geleidestoornis’ te hebben in een van haar hartkamers, een subtiele storing waardoor het hart niet goed meer communiceert met de rest van het lijf. Zomaar, ineens. Met bètablokkers houdt ze haar hartslag nu stabiel. ‘Ik functioneer gelukkig weer prima, ik ben gewoon aan het werk. Alleen bij het traplopen schiet mijn hartslag omhoog’, vertelt ze.

Voorheen kerngezond

Zoals Van der Hoeven zijn er velen. Mensen, die na tamelijk gewone corona te hebben gehad ineens een hart- of vaataandoening kregen. ‘Ik dacht: ik ben 30, ik hoef me geen zorgen te maken. Maar in het ziekenhuis werd ik meteen in een rolstoel gezet omdat ik niet meer mocht lopen’, vertelt Martijn, een communicatiemedewerker die zich twee maanden na corona opeens voelde ‘alsof er een baksteen tussen mijn longen zat’. Rotterdammer Niels Broeders (34) vindt het ‘echt bizar’ dat hij na herstel van nota bene de onschuldig geachte omikronvariant opeens hartpatiënt werd. Een jaar zit hij nu in de Ziektewet. ‘Ze weten niet wat ik precies mankeer. Ik loop rond met een onderhuids kastje dat mijn hartslag registreert en doorgeeft.’

Dat zijn nog de relatief milde gevallen. Neem Mart, een tot dan toe schijnbaar kerngezonde, sportieve 48-jarige scheepsmonteur en vader van twee jonge kinderen. Enkele maanden nadat hij was hersteld van corona kreeg hij een hartinfarct. Hij overleed. ‘Compleet uit het niets. Hij stond even daarvoor nog een appje te tikken’, vertelt zijn weduwe. Voor haar is het verband met de ziekte duidelijk. ‘Dat corona triggert iets. Als ik maar één iemand daarvan bewust kan maken, is zijn sterven minder zinloos geweest.’

In de zuurstoftank van Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes herstellen ook andere longcovidpatiënten. Beeld Arie Kievit

Wat dergelijke ervaringsverhalen ingewikkeld maakt: ook vóór corona kregen mensen soms opeens hartinfarcten, beroerten of stolsels. Ook jonge, op het oog gezonde mensen. En er zijn veel factoren die meespelen: aanleg, toeval, een andere infectie. Zelfs het vaccin kan in zeldzame gevallen (een tot vier op de 100 duizend keer) een ontsteking van het hart of het hartzakje geven. Maar in gevallen zoals die van Van der Hoeven is het verband wel heel direct. Bij anderen, zoals Mart, was er nog geen vaccinatie.

Of neem het verhaal van Noud Buenen, zelf nota bene spoedeisendehulparts, en naar eigen zeggen een van de eerste honderd Nederlanders die begin 2020 corona kregen. Hij kreeg hartklachten, waarna er bij hem een aangeboren hartafwijking werd vastgesteld. ‘Hoewel je het niet kunt bewijzen, denk ik wel dat covid een rol heeft gespeeld.’ De reden? Buenen kreeg voor het eerst klachten in de maanden nadat het virus hem had geïnfecteerd. Frappant, al is de arts de eerste om te erkennen dat het ook toeval kan zijn, dat zijn aandoening uitgerekend toen opspeelde.

Stevige statistieken

Doe vier stappen achteruit en overzie de miljoenen mensen die inmiddels corona hebben gehad, en losse gevallen zoals die van Buenen, Van der Hoeven en Mart de scheepsmonteur klonteren samen tot stevige statistieken. Van iedereen die na corona nog klachten houdt, heeft zo’n een op de tien pijn op de borst of hartkloppingen, blijkt uit een net verschenen overzichtsstudie. Of neem een vorige maand verschenen analyse van 160 duizend Britse patiëntendossiers, in vakblad Cardiovascular Research. Wie herstelt van corona, heeft zelfs anderhalf jaar later nog verhoogd risico op een hartaanval, longembolie, beroerte of andere acute hartvaataandoening, blijkt daaruit.

Dát een infectie het risico op vooral bloedstolselziekten vergroot, is bekend, zegt epidemioloog Jaime Borjas, onlangs in Groningen gepromoveerd op het verband tussen trombose en infectieziekten. ‘Ontsteking versnelt de stolling, omdat er nog steeds herstelwerkzaamheden zijn. De vaten moeten open, om alle afweercellen en constructiematerialen door te laten. Dan is het wel handig als ook de stolling meer paraat is.’

Maar aanwijzingen dat sars-cov-2, hét coronavirus, daar nog een schepje bovenop doet, zijn er ook. Dat begon vorig jaar, toen een studie onder Amerikaanse veteranen liet zien dat het risico op allerlei hart- en vaatziekten tot liefst een jaar na corona nog flink verhoogd is, zelfs na milde ziekte. Goed: dat waren veteranen, toch een wat ongewone groep. Maar voor een meer alledaagse doorsnee van de bevolking geldt het ook, bevestigen studies uit onder meer Zweden en Groot-Brittannië nu.

Eén troost: in de eerste drie maanden na corona neemt het hogere risico razendsnel af, blijkt uit een andere recente studie onder liefst 1,3 miljoen ex-coronapatiënten in vakblad Circulation. Zo is het risico op een hartinfarct in de eerste week 17 keer verhoogd, in de tweede week 3 keer, en na drie maanden nog maar 1,4 keer zo hoog als het zonder corona was geweest. Het risico op longembolie valt in de eerste drie maanden terug van 33 naar 3 keer zo hoog; het risico op een TIA van 8 keer hoger naar zo’n 1,4 keer hoger; en de kans op een hersenbloeding gaat van 30 keer naar 2 keer verhoogd.

‘Waar blijven de mensen?’

Het blijft daarbij gaan om kleine risico’s. Een miniem risico keer dertig is nog altijd een heel klein risico. Bovendien zijn de aantallen gemiddelden. Hoe erger men ziek is geweest, des te groter is ook het risico op een vervelende nasleep, is inmiddels wel duidelijk. ‘Maar het effect lijkt wel degelijk reëel. Dat vind ik toch wel zorgwekkend’, zegt internist-infectioloog Chantal Rovers (Radboud UMC). De Amerikaanse patholoog Benjamin Frazer zou de periode direct na infectie zelfs graag een eigen naam geven, ‘mediumcovid’, betoogt hij in een vlammend opiniestuk. ‘Er zijn nu tientallen analyses, met data uit vele landen, die allemaal dit ene punt weergeven. De grootste gevaren liggen in de weken na een covidinfectie.’

De zuurstoftank. Beeld Arie Kievit

Verwacht dus volle cardiologieafdelingen – zou je zeggen. Maar wat er afgelopen jaren ook gebeurde: een tsunami van hartpatiënten bleef uit, blijkt onder meer uit cijfers van de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie. ‘Dat verbaast me. En ik maak me er een beetje zorgen over’, bekent hoogleraar cardiologie Folkert Asselbergs (Amsterdam UMC, University College Londen). Ook Asselbergs ziet geen opvallende extra drukte op de cardiologieafdeling. ‘Als je kijkt naar de signalen uit de literatuur, vraag ik me af: waar blijven deze mensen? Gaat dat misschien nog komen?’

Eén mogelijke verklaring is dat het ergste gevaar alweer is geweken. De meeste onderzoeken die de hartrisico’s turven, gaan immers over de vroegste fase van de pandemie, toen het virus nog nieuw was en er geen vaccinatie of opgebouwde immuniteit was.

Dat scheelt nogal. Zo kan vaccinatie het risico op een hartvaatcrisis kort na corona ruwweg halveren, bleek eind februari uit een analyse van zo’n 1,9 miljoen patiënten. Logisch, zegt Borjas: wie is gevaccineerd, wordt minder ziek, en krijgt dus ook niet de heftige ontstekingsreactie die de ellende veroorzaakt. Tel daarbij op dat de omikronvariant sowieso minder ziekmaakt, en de risico’s lijken nóg weer wat kleiner dan ze enkele jaren geleden waren.

Raadselachtige oversterfte

Dat maakt de zaak alleen wel ingewikkeld. Zijn de hartrisico’s na corona echt wel zo speciaal – of was het verhoogde risico uit de onderzoeken gewoon het gevolg van een nieuw virus dat voor het eerst door een nog onbeschermde bevolking raast? ‘Dat is nu de grote vraag die boven het vakgebied hangt’, zegt Asselbergs. ‘Ik heb het gevoel dat het probleem inmiddels minder groot is dan het bij aanvang was. Al ben ik nog niet zo ver om te zeggen: er is niks aan de hand.’

Want een heel andere mogelijkheid, oppert Borjas, is dat de corona-hartpatiënten misschien nog verstopt zitten in de statistieken. Zo namen hart- en vaatziekten vóór corona al jarenlang af. ‘Misschien zit daarin nu een trendbreuk’, zegt hij. Gerust is hij er in elk geval niet op. ‘Aangezien zo enorm veel mensen corona krijgen, tikt ook een kleine risicoverhoging op hart- en vaatziekten al snel aan.’ Losjes rekende Borjas eens uit waarmee je dat zou kunnen vergelijken: ‘Dit zit in de ordegrootte van dat het gemiddelde BMI van de bevolking in een klap met 1 of 2 punten omhoog zou gaan’, zegt hij.

Misschien vormen sterfgevallen zoals die van Mart de scheepsmonteur wel een nog onopgemerkt stuwmeer van hartdoden, die eigenlijk zijn toe te schrijven aan corona. Dat zou deels kunnen verklaren waarom er in veel landen sprake is van een tamelijk raadselachtige oversterfte, die opvallend genoeg de pieken van de coronagolven min of meer lijkt te volgen.

Extra alertheid

Zorgen maakt Asselbergs zich intussen over de patiënten die in de beginfase van de pandemie corona kregen. ‘Ik vind dat, gezien de wet van de grote aantallen, nogal een ding’, zegt hij. ‘Een deel van hen kan schade hebben opgelopen zoals littekenweefsel, waardoor de hartfunctie geleidelijk achteruitgaat. Nu bolwerken die mensen het nog wel. Maar mij zou het niet verbazen als zich dat op termijn gaat vertalen naar een groei in hartfalen en hartritmestoornissen.’ De hoogleraar roept dan ook op tot extra alertheid. ‘Ik denk dat we nog niet klaar zijn hiermee.’

Ook Rovers pleit ervoor om de hartrisico’s serieuzer te nemen. ‘Je zou hier bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden bij de vraag wie je op welk moment opnieuw moet vaccineren. Nu kijken we daarvoor uitsluitend naar het risico op sterfte of ernstige ziekte. Maar misschien zijn er risicogroepen voor wie de verhoogde kans op hart- en vaatziekten in de afweging voor een herhaalprik moet worden meegenomen.’

Van der Hoeven is er niet mee geholpen: haar toestand is nog ronduit raadselachtig. Ook Asselbergs kent de gevallen uit de praktijk. ‘We zien dit vaker bij virussen. Iemand heeft hartkloppingen en pijn op de borst, maar op scans is niets te zien.’ Zulke patiënten krijgen soms bètablokkers, of het hartmiddel ivabradine, om de problemen te beheersen. ‘Maar wat er echt aan de hand is, weten we vaak niet’, zegt hij.

Van der Hoeven, opgeruimd van aard als ze is, troost zich met de gedachte dat het ook erger had gekund. ‘De artsen gaan ervan uit dat het herstelt. Maar ze zeggen erbij: zeker weten we het niet. Omdat corona nieuw is.’