VU-onderzoeker: ‘Bij bosbranden komt veel meer CO2 vrij dan we eerder vermoedden’

Branden op de savanne zijn ‘onderdeel van het ecosysteem’. Beeld Roland Vernooij

De brand woedt zeker 100 kilometer verderop, maar toch ruikt Dave van Wees een scherpe brandlucht terwijl hij door de Siberische toendra loopt. Zo ver hij kan zien, steken zwartgeblakerde stammen als luciferhoutjes de lucht in, laag bij de grond groeien de eerste groene struiken weer. Het stuk oerbos waar hij loopt, ging twee jaar eerder in vlammen op, een gebied zo groot als de Noordoostpolder.

Met zijn collega’s van de Vrije Universiteit reisde Van Wees naar de Siberische bossen voor zijn onderzoek naar de gevolgen van bosbranden wereldwijd. Onlangs promoveerde hij op het rekenmodel dat veel preciezer in kaart kan brengen hoeveel bos in vlammen opgaat en hoeveel CO 2 daarbij vrijkomt. De eerste resultaten wijzen erop dat dat veel meer CO 2 is dan eerder werd gedacht.

Het zit hem voor zijn onderzoek wrang gezegd mee: afgelopen zomer was een van de brandbaarste zomers in Europa uit de geschiedenis, met grote bosbranden in Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië. Een recordhoeveelheid CO 2 kwam vrij. De verwachting is dat dit soort hevige branden door klimaatverandering steeds vaker voorkomen, terwijl ze op hun beurt de klimaatverandering weer versnellen.

U schrijft dat de afgelopen twintig jaar juist mínder aardoppervlak in vlammen opging.

‘Ja, dat klinkt tegenintuïtief. Het komt doordat ongeveer 70 procent van alle branden op de wereld op de savanne plaatsvindt en er steeds minder savannebranden zijn. Savanne wordt namelijk vaker als landbouwgrond gebruikt en de branden worden vaker geblust.’

Minder brand, dat klinkt als goed nieuws.

‘Wat CO 2 -uitstoot betreft kan brand op de savanne niet veel kwaad, het is onderdeel van het ecosysteem. Het ene jaar brandt het grasland af en het jaar daarna groeit het weer terug. Zo’n brand noemen we klimaatneutraal, omdat de uitstoot die erbij vrijkomt het volgende jaar weer opgenomen wordt.

‘Maar het aantal branden op andere plekken in de wereld neemt toe, zoals in Australië, Siberië en de Amazone. Daar duurt het niet één jaar, maar vijftig tot tachtig jaar voordat de bomen alle CO 2 hebben opgenomen die vrijkomt bij een brand. Áls het bos weer teruggroeit. We zien namelijk dat het bos zich minder goed kan herstellen omdat branden door klimaatverandering steeds heviger worden. Dan is de brand niet neutraal, maar veroorzaakt die netto-uitstoot. Dat gebeurt ook als tropisch bos in brand wordt gestoken om er landbouwgrond van te maken.’

Een bosbrand in het Amazonegebied in Brazilië. Branden daar veroorzaken netto-uitstoot. Beeld AFP

Het maakt voor de CO 2 -uitstoot dus nogal uit of er een savanne in brand staat of een bos dat voorgoed verdwijnt. Hoe wordt de wereldwijde uitstoot van branden gemeten?

‘We gebruiken satellietbeelden van Nasa waarop precies is te zien hoeveel oppervlakte verbrand is en welk soort vegetatie daar groeide. Dat combineren we in een rekenmodel met gegevens over hoe vochtig de bodem is, om te weten hoe volledig een bos is verbrand. In Siberië en op de savanne in Zuid-Afrika hebben we vervolgens gecontroleerd of onze berekeningen kloppen.

‘Tot nu toe konden we de uitstoot alleen berekenen op vlakken van 25 bij 25 kilometer. Nederland is dan bij wijze van spreken 10 bij 20 pixels. Nu kunnen we de satellietbeelden veel nauwkeuriger gebruiken, tot op 500 meter. We zien nu zelfs de kleinste branden.’

En, wat ziet u, nu u ook die branden kunt analyseren?

‘Het ziet ernaar uit dat er wel twee keer zoveel verbrand oppervlak op de aarde is als we dachten. Dat betekent ook dat er veel meer CO 2 vrijkomt dan we eerder vermoedden. De precieze hoeveelheid zijn we nu aan het berekenen.

‘Maar, en dit is belangrijk, we weten nog niet of deze extra CO 2 weer wordt opgenomen en dus klimaatneutraal is, bijvoorbeeld omdat het vrijkomt bij een savannebrand. Of dat het juist een tropisch bos was dat in vlammen opgaat, waardoor het netto CO 2 -uitstoot is. Dat zijn wij en andere wetenschappers nu aan het onderzoeken.’

Een savannebrand is klimaatneutraal. Beeld Roland Vernooij

Wetenschappers kunnen sinds de jaren zestig al heel precies meten hoeveel CO 2 in de atmosfeer zit. Waarom wilt u precies weten hoeveel daarvan vrijkomt bij bosbranden?

‘Omdat wetenschappers onder andere in de gaten willen houden of bossen en oceanen minder goed worden in het opnemen van CO 2 . Het is onmogelijk om precies te meten hoeveel uitstoot een bos of een oceaan opneemt, dat kunnen we alleen via deze omweg berekenen.

‘Als je weet hoeveel CO 2 er in de atmosfeer zit én je weet hoeveel vrijkomt bij branden, kun je berekenen hoeveel CO 2 op lange termijn níét in de atmosfeer belandt, doordat het weer opgenomen wordt door bossen en oceanen.

‘Dat is belangrijk omdat de wetenschap verwacht dat bossen en oceanen verzadigd raken door de extra hoeveelheid CO 2 die we uitstoten. Dat versterkt elkaar: als bossen en oceanen minder CO 2 opnemen, komt meer in de atmosfeer terecht, waardoor klimaatverandering nog sneller kan gaan.’

Zijn er signalen dat we naar zo’n verzadigingspunt toegaan?

‘We hebben alleen gegevens over de laatste zestig jaar en daarin zien we geen statistisch significante indicatie voor een verzadigingspunt. Wel zien we de laatste dertig jaar een kleine toename van de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer blijft, en dus niet meer opgenomen wordt door bossen en oceanen, maar ook die toename is niet statistisch significant.