Vrouwen overleven hongersnood en epidemie beter dan mannen - Klopt dit wel?

Als moeder sterft, slinken de overlevingskansen van al haar kinderen meer dan als de vader sterft David van Bodegom, verouderingswetenschapper

Dat voordeel behouden vrouwen hun hele leven, zegt adjunct hoogleraar demografie Fanny Janssen van de Rijksuniversiteit Groningen. Nonnen die nagenoeg dezelfde leefstijl erop nahouden als monniken, mogen rekenen op ongeveer één tot anderhalf extra levensjaar. 'Dat kun je wel aan biologische factoren toeschrijven', aldus Janssen.



Evolutionair gezien is dat biologische verschil wel logisch, vindt Van Bodegom. 'Bij mensapen waar de vrouw voor de kindjes zorgt, zie je dat ook die langer leven. Als moeder sterft, slinken de overlevingskansen van al haar kinderen meer dan als de vader sterft. Mannen zijn wat dat betreft vervangbaar.'



Wel is het zo dat boven op die biologisch betere overlevingskansen van vrouwen mannen vaker risicovol gedrag vertonen. Ze kiezen bijvoorbeeld gevaarlijkere beroepen of roken en drinken meer. 'In West-Europese landen is het verschil in levensverwachting zo'n vijf jaar', zegt Janssen. 'En in Oost-Europa is dat soms wel tien jaar.' Kortom: leefstijl is voor de levensverwachting belangrijker dan of je man of vrouw bent.