Vrouwen krijgen 22-wekenprik tegen kinkhoest aangeboden

Negenmaandenbeurs RAI Amsterdam, februari 2019. Beeld Katja Poelwijk

Via de placenta geven de vrouwen de beschermende antistoffen door aan hun kind, waardoor het in de eerste levensmaanden beschermd is tegen kinkhoest. De moeder zelf is ook beschermd en kan haar pasgeboren baby niet besmetten.

Per jaar overlijdt een zuigeling aan kinkhoest, aldus Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Volgens hem is dat het topje van de ijsberg: de kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis of alleen maar de huisarts zien, worden niet geteld in de statistieken.

Meer gevallen van kinkhoest

Door onduidelijke oorzaken komt kinkhoest sinds halverwege de jaren negentig weer meer voor in Nederland. Om de ziekte, veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis, onder controle te krijgen, zette de Gezondheidsraad verschillende strategieën op een rijtje. Uit internationaal onderzoek bleek vaccineren van zwangeren het meest effectief.

De ziekte begint als een neusverkoudhei, en veroorzaakt na twee weken hevige hoestbuien, waardoor patiënten het benauwd krijgen. Baby’s kunnen uitgeput raken en daardoor stoppen met ademhalen. De sterfgevallen zijn meestal jonge kinderen die nog niet ingeënt zijn tegen de ziekte, die ook wel honderddagenhoest wordt genoemd.

Nu worden baby’s als ze twee maanden oud zijn ingeënt tegen kinkhoest, gecombineerd met difterie en tetanus. Om ook jongere kinderen te beschermen, wil het RIVM nu zwangere vrouwen inenten. Het moment van 22 weken is optimaal voor de aanmaak van antistoffen bij het kind. Bovendien hoeven ouders het kind pas drie maanden na de geboorte te laten inenten, in plaats van na twee maanden. Dat scheelt dus een prik.

Geen bijzondere bijwerkingen verwacht

Agnes Kant, epidemioloog en directeur van bijwerkingencentrum Lareb, verwacht geen bijzondere bijwerkingen. Internationaal onderzoek onder 230 duizend vrouwen laat zien dat de meest voorkomende bijwerkingen, net als bij andere vaccins, bestaan uit pijn en roodheid van de prikplek of een dikke arm. ‘Maar zoals met alle vaccins houden we de veiligheid in de gaten’, aldus Kant tijdens een persbijeenkomst op het RIVM.

Hoeveel vrouwen zich zullen laten inenten, weet van Vliet nog niet. Het animo voor vaccinaties is de laatste jaren gedaald, maar stabiliseert zich nu rond de 92 procent.

Van Vliet verwacht geen grote scepsis over de 22-wekenprik. Volgens cijfers van het RIVM had in het eerste kwartaal van dit jaar 26 procent van de vrouwen de inenting zelf al gehaald. ‘Door de prik aan te bieden in het Rijksvaccinatieprogramma willen we die nu voor alle vrouwen toegankelijk maken’, zegt Van Vliet.

Wat de 22-wekenprik gaat kosten, is niet precies bekend. De Gezondheidsraad, die de minister in 2015 adviseerde de extra vaccinatie in te voeren, heeft daar geen inschatting van gemaakt. De reden is dat het hier gaat om een wijziging in het vaccinatieprogramma, en niet om een nieuwe vaccinatie. Wel denkt de Gezondheidsraad dat de totale kosten lager zullen zijn, omdat er in totaal minder prikken gegeven worden.

Vrouwen in Engeland, België, Spanje en de Verenigde Staten krijgen de 22-wekenprik al. Daar haalde 15 tot 75 procent van de zwangeren de inenting.