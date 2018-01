Vrouwelijke politiek leiders worden benadeeld door de manier waarop kranten over ze schrijven, blijkt uit dit onderzoek

Vrouwelijke politiek leiders worden anders geportretteerd in de media dan mannen. Dat wisten we toch al?

'Wat we al wisten is dat 'gewone' sekse stereotypen een rol spelen bij de berichtgeving over vrouwelijke politici. Denk aan vragen over hun rol als moeder of oma, hun uiterlijk of de taakverdeling thuis. Wat ik heb gedaan is kijken of vrouwelijk politiek leiders in de krant worden beoordeeld op leiderschapskwaliteiten die ertoe doen bij verkiezingen. Dat gebeurt bij vrouwen veel minder dan bij mannen. Dat werkt in het nadeel van vrouwen.'